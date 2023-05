Flagge hissen am Tag gegen Homophobie

Vlotho. Am 17. Mai 1990 entschied die Weltgesundheitsorganisation, Homosexualität nicht mehr als psychische Störung einzustufen. Im Jahr 2023 findet deshalb, ebenfalls am 17. Mai, der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie statt. Weltweit soll an diesem Tag darauf aufmerksam gemacht werden, welche Gewalt und Diskriminierung Menschen aufgrund ihrer Sexualität oder Geschlechtsidentität immer noch erleben. Anlässlich des diesjährigen Tages gegen Homophobie haben der Bürgermeister der Stadt Vlotho, Herr Rocco Wilken, zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Vlotho, Frau Silvia Rose, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Vlotho die Regenbogenflagge vor dem Vlothoer Rathaus gehisst. Alle Anwesenden sind sich einig: die Stadt Vlotho ist ein toleranter und lebenswerter Ort. Mit dem Hissen der Regenbogenflagge wollen sie hiermit erneut ein starkes, gemeinsames Zeichen gegen Homophobie, Hass, Gewalt und Diskriminierung jeglicher Art setzen.