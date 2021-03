Filmdreh und digitale Angebote anstelle einer analogen Ausstellungseröffnung

„Mettendchen aus dem Homeoffice“ – Karikaturen von Peter Menne

Neue Sonderausstellung im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake

Lemgo. „Kamera läuft“ hieß es heute im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake. Da die neue Sonderausstellung „Mettendchen aus dem Homeoffice – Karikaturen von Peter Menne“ Corona-bedingt leider nicht analog eröffnet werden kann, hat das Team einen Eröffnungsfilm gedreht. Dieser wird in den nächsten Tagen geschnitten und professionell nachbearbeitet, so dass er am eigentlichen Eröffnungs-Sonntag, 11. April, ab 15 Uhr auf der Homepage des Museums zu sehen sein wird. Die Adresse lautet www.museum-schloss-brake.de/video-schloss-brake.

Auf diese Weise kann man eine Talkrunde verfolgen mit Jörg Düning-Gast, Verbandsvorsteher des Landesverbandes Lippe, Museumsdirektorin Dr. Vera Lüpkes und Karikaturist Peter Menne. Die unterhaltsame Moderation übernimmt der Kleinkünstler Erwin Grosche. Gemeinsam wandeln sie durch die Ausstellung und plaudern über Corona und die Kunst.

Was genau erwartet die Besucher in der Ausstellung? Mal haben sie eine riesengroße Nase, mal stachelig behaarte Beine oder ein ausladendes Hinterteil. In der Hand halten sie ein Bier, ein Gewehr oder auch mal ein Ferkel. Mit seiner spitzen Feder zaubert Peter Menne markante Figuren – unter anderem zu dem top aktuellen und alles beherrschenden Thema Corona. „Wir hoffen sehr, dass wir unser Museum bald wieder öffnen dürfen und dass die Besucher die Originale dann noch bis zum 11. Juli direkt vor Ort bestaunen können“, sagt Museumsdirektorin Dr. Vera Lüpkes.

Als Antwort auf den Lockdown zu Beginn der Coronakrise schuf Peter Menne kurzweilige Bild-Text-Collagen, die Unterhaltung und Ersatz für geschlossene Kultureinrichtungen bieten sollten. Bekannte Autoren wie Fritz Eckenga, Erwin Grosche, die Bullemänner, Andreas Scheffler oder Johann König lieferten ihm Kurzgeschichten, Gedichte, Aphorismen und Kommentare, auf die Menne mit satirischen Zeichnungen antwortete. So entstand das Projekt KulturLieferservice, dessen virenfreie Unterhaltung die Kulturinteressierten per E-Mail, auf Facebook, Instagram, über Tageszeitungen und Stadtmagazine erreichte.

Die Ausstellung „Mettendchen aus dem Homeoffice“ zeigt eine Auswahl der Originalzeichnungen und gibt Einblick, wie Kreativität auch in unwirtlichen Zeiten zusammenfindet. Begleitend zur Ausstellung gibt es eine gleichnamige Publikation und Lesungen beteiligter Autoren. Die Ausstellung wurde als Wanderausstellung konzipiert, und zwar auf Initiative des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake in Kooperation mit dem Kultursekretariat NRW in Gütersloh. „Wir freuen uns sehr, dass die Premiere bei uns stattfindet und dass die Werke zuerst bei uns zu sehen sind“, sagt Museumsdirektorin Dr. Vera Lüpkes. Anschließend wird die Ausstellung auch in weiteren Städten Nordrhein-Westfalens gezeigt.

Peter Menne wurde 1962 ohne größeres Dazutun als Westfale geboren – wie er selber sagt. Seine berufliche Laufbahn begann im Aktzeichensaal der FH Bielefeld. 1991 zog es ihn an die Berliner Kunsthochschule. Vielen Lippern ist Peter Menne noch gut in Erinnerung, denn 1993 erhielt er ein Stipendium des Landesverbands Lippe und der Stadt Schieder-Schwalenberg, wo er viele Jahre als Dozent an der Sommerakademie unterrichtete. Nähere Informationen zu Peter Menne und ein interaktives Making-of zum gesamten Projekt findet man auf www.menne-illustration.de/kulturlieferservice/.

Doch damit nicht genug. Auch für das Ausstellungsende ist bereits etwas Besonderes geplant. „Schon jetzt möchten wir Sie zur Finissage am Sonntag, 11. Juli 2021, um 15.00 Uhr ins Schloss Brake einladen“, sagt Peter Menne. Im Anschluss an die Finissage liest Andreas Scheffler, einer der beteiligten Autoren, aus dem Buch zur Ausstellung und aus weiteren Werken. Eine weitere Lesung ist mit dem bekannten Autor Fritz Eckenga geplant.

Die Sonderausstellung wird unterstützt vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, vom Kultursekretariat NRW in Gütersloh, vom Landesverband Lippe, von der Alten Hansestadt Lemgo, vom Landschaftsverband Westfalen- Lippe, von der Lippischen Landesbrandversicherung AG, von der Abfallbeseitigungs GmbH Lippe, von der Sparkasse Lemgo und von der Heinrich Siebrasse Stiftung.

Während des gesamten Ausstellungszeitraums lädt das Museum auf seiner Homepage zu einem digitalen Rundgang ein.

Den Digitalen KulturLieferserice finden Sie unter: https://www.instagram.com/kulturlieferservice/ und https://www.facebook.com/peter.menne.395.

Das Making-of unter: https://menne-illustration.de/kulturlieferservice.

Anmeldung für den KulturLieferservice unter: peter@menne-illustration.de.