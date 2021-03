Praxisprojekt ist Teil des Bachelorstudiengangs Kommunikationsdesign & Werbung

Bielefeld. Die Stadt Bielefeld hat innerhalb eines Kreativwettbewerbs dazu aufgerufen, ein großes 3D-Modell des bekannten Bielefelder „BIE“-Stadtlogos zu gestalten. Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) ist mit dabei: Zehn Bachelor-Studierende des Studiengangs Kommunikationsdesign & Werbung werden ab sofort in Kleingruppen verschiedene Konzepte zur Gestaltung erarbeiten und den besten Vorschlag dann auch selbst am Modell umsetzen. Das Projekt ist damit Teil ihres Kommunikationsdesign-Studiums, das an der FHM besonders praxisnah gestaltet ist.

„Die FHM ist als Hochschule seit nunmehr zwanzig Jahren eng mit der Stadt Bielefeld verbunden. Die Aktion #BielefeldLiebe finden wir deshalb besonders spannend und sind gerne mit dabei“, so Prof. Dr. Anne Dreier, Rektorin der FHM.

Das Projekt wird von den FHM-Studierenden innerhalb des Moduls „Elementares Gestalten“ verwirklicht. „Als angehende Kommunikationsdesigner lernen unsere Studierenden, verschiedenen Inhalten, Marken und Produkten eine erlebbare Identität zu verleihen“, erläutert Prof. Jochen Dickel, der die Studiengruppe bei dieser Aktion begleiten wird. „Das lässt sich in diesem Praxisprojekt ideal umsetzen. Hier können unsere Studierenden eine konzeptionelle Grundidee ausgestalten und dabei querdenken, formen, visualisieren, und realisieren. Für das Ergebnis wichtig ist, dass zum einen das Thema Design im Mittelpunkt steht, dass aber auch wir als FHM unseren Bezug zu Bielefeld zeigen – das ist besonders spannend.“

Die Aktion #BielefeldLiebe wird von Bielefeld Marketing und der Bielefelder Werbeagentur Eigenrauch und Partner gemeinsam umgesetzt. Das große Finale soll ein gemeinsames Open-Air-Event im Sommer 2021 sein, bei dem alle Unikate des 3D-Stadtlogos für die Öffentlichkeit ausgestellt werden.

Über die Fachhochschule des Mittelstands (FHM):

Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) ist eine staatlich anerkannte, private Fachhochschule mit aktuell 5.311 Studierenden, 250 Mitarbeitern, 95 Professoren und 400 Experten aus der Wirtschaft als Lehrbeauftragte an den Standorten Bielefeld, Bamberg, Berlin, Frechen, Hannover, Köln, Rostock und Schwerin. Das Angebot umfasst 49 Studiengänge in den drei Fachbereichen Wirtschaft, Medien sowie Personal, Gesundheit & Soziales. Studierende können in Vollzeit, Teilzeit, dual oder im Fernstudium den Bachelor oder Master absolvieren. Auch Promotionsprogramme in Kooperation mit britischen Universitäten gehören zum Angebot der Hochschule. Das Portfolio wird komplettiert durch ein breites Weiterbildungsprogramm. Die FHM wurde im Jahr 2000 vom Mittelstand für den Mittelstand in Bielefeld gegründet und hat sich seither durch anwendungsorientierte Forschung und Praxisprojekte als starker Partner für die Wirtschaft etabliert. Gesellschafter ist die Stiftung Bildung & Handwerk aus Paderborn.