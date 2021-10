FHM startet mit insgesamt 1.800 neuen Studierenden in Präsenz ins neue Studienjahr

Immatrikulationsfeier der Fachhochschule des Mittelstands

Bielefeld. Die staatlich anerkannte, private Fachhochschule des Mittelstands (FHM) hat im Oktober insgesamt rund 1.800 neue Studierende immatrikuliert. Damit sind nun zum Studienstart 2021/2022 mehr als 5.600 Studierende an allen Standorten der Hochschule eingeschrieben. In Bielefeld starteten rund 350 neue Studierende, die am Dienstagvormittag bei einer feierlichen Immatrikulation im Lokschuppen begrüßt wurden. Das Studienjahr startet an der FHM dank der kleinen Studiengruppen komplett in Präsenzlehre, natürlich unter Einhaltung der geltenden Corona-Vorgaben.

Im neuen akademischen Jahr bietet die FHM insgesamt 51 Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit, Teilzeit, dual sowie im Fernstudium an. Stark nachgefragt sind neben den klassischen Studiengängen wie Betriebswirtschaftslehre auch wieder die Bachelor-Programme Soziale Arbeit & Management und Sozialpädagogik und Management sowie Psychologie. Im dualen B.Sc. Hebammenwissenschaft, den die FHM in Kooperation mit Kliniken aus der Region durchführt und als eine der ersten Hochschulen in Deutschland anbietet, starten in Bielefeld zum zweiten Mal angehende Hebammen. Der berufsbegleitende MBA Innovation & Leadership qualifiziert Nachwuchsführungskräfte für die Herausforderungen der aktuellen und zukünftigen Arbeitswelt und vermittelt Future-Skills. Auch im Bereich Medien & Kommunikation setzt die FHHM auf Zukunftsthemen: Zum ersten Mal starten in diesem Jahr der berufsbegleitende Studiengang Online Marketing & Digital Commerce und der Fernstudiengang M.A. Strategische Kommunikation & Digitales Marketing.

Rektorin Prof. Dr. Anne Dreier betonte in ihrer Ansprache, dass die FHM komplett in Präsenz in das Studienjahr 2021/2022 startet: „Wir freuen uns, dass wir unsere Studierenden wieder vor Ort am Campus begrüßen dürfen und sie in der Lehre vom persönlichen Austausch und Diskurs profitieren werden.“ Die Rektorin hob außerdem hervor, dass die FHM in diesem Jahr weiter auf aktuelle Zukunftsthemen setzt und mit einem neuen Institut für Cybersicherheit & Digitale Innovationen in Düren startet. Dies soll gemeinsam mit der britischen University of Gloucestershire zu einem Multi-University Campus ausgebaut werden.

Das Fernstudium an der FHM Online University ist unter den Studienbewerbern auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie stark nachgefragt. Insgesamt starten an der FHM im Oktober rund 860 Studierende ihr Fernstudium in der FHM Online University. An der FHM sorgen im neuen Studienjahr 97 Professoren für ein optimales Umfeld. Hinzu kommen rund 400 Experten aus der Praxis, die aktuelles Know-how aus Unternehmen, den unterschiedlichsten Branchen und aus der Gesellschaft in den Hörsaal einbringen.