FHM Bielefeld: Kostenlose Deutschkurse fÃ¼r GeflÃ¼chtete: Anmeldung fÃ¼r 2021 ab sofort mÃ¶glich

Bielefeld. Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) bietet in Bielefeld in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) kostenlose Integra-Deutschkurse für Geflüchtete an – Anmeldungen zur Teilnahme in 2021 sind ab sofort möglich. Diese Kurse bereiten die Teilnehmer/innen gezielt auf die so genannte telc-Prüfung vor, die in Deutschland oftmals für die Aufnahme an Hochschulen sowie für den Berufseinstieg benötigt wird. Der nächste Kurs startet am 1. Februar 2021 und läuft drei Monate, Unterrichtszeit ist jeweils in der Woche vormittags von 9 bis 13 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, zur Anmeldung und zu weiteren Terminen 2021 geht es auf der Homepage der Hochschule unter www.fh-mittelstand.de/integra-deutschkurse

„In unseren Deutschkursen werden die Teilnehmer von ausgebildeten Lehrkräften auf die telc-Prüfung vorbereitet. Auf hohem sprachlichem Niveau lernen Sie, Texte zu verfassen, in prüfungsrelevanten Situationen sprachlich angemessen zu reagieren und mit komplexen Hör- und Lesetexten aus Wissenschaft und Gesellschaft umzugehen“, sagt Susanne Göller, Leiterin des FHM Studienkollegs. Voraussetzung für die Teilnahme sind Deutsch Grundkenntnisse auf B1 Niveau. durch Belegung eines Deutschkurses können die Niveaustufen „telc Deutsch B2“ und „telc Deutsch C1 Hochschule“ angestrebt werden. Der Preis pro Kurs beträgt regulär 500 Euro im Monat inklusive Prüfung – Geflüchtete sind von den Gebühren befreit. Die FHM und der DAAD stellen alle Bücher und Übungsmaterialien, die für den Deutschkurs benötigt werden.

Weitere Integra-Deutschkurse an der FHM starten am 05. Juli 2021 und am 04. Oktober 2021 – die Laufzeit beträgt auch hier drei Monate. Alle Kurse enden mit einer Abschlussprüfung.

Über die Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) ist eine staatlich anerkannte, private Fachhochschule mit aktuell 5.311 Studierenden, 250 Mitarbeitern, 95 Professoren und 400 Experten aus der Wirtschaft als Lehrbeauftragte an den Standorten Bielefeld, Bamberg, Berlin, Frechen, Hannover, Köln, Rostock und Schwerin. Das Angebot umfasst 49 Studiengänge in den drei Fachbereichen Wirtschaft, Medien sowie Personal, Gesundheit & Soziales. Studierende können in Vollzeit, Teilzeit, dual oder im Fernstudium den Bachelor oder Master absolvieren. Auch Promotionsprogramme in Kooperation mit britischen Universitäten gehören zum Angebot der Hochschule. Das Portfolio wird komplettiert durch ein breites Weiterbildungsprogramm. Die FHM wurde im Jahr 2000 vom Mittelstand für den Mittelstand in Bielefeld gegründet und hat sich seither durch anwendungsorientierte Forschung und Praxisprojekte als starker Partner für die Wirtschaft etabliert. Gesellschafter ist die Stiftung Bildung & Handwerk aus Paderborn.