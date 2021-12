Paderborn. „Zwischen den Jahren“, am Donnerstag, 30. Dezember, spielt das Landestheater Detmold um 16 Uhr in der Paderhalle als Familienvorstellung „Der Kaiser und die Nachtigall“. Das Kinderstück nach dem Märchen von Hans Christian Andersen ist geeignet für Kinder ab 5 Jahren. Es dauert 70 Minuten.

Das Märchen erzählt von den Dingen, die man weder kaufen noch besitzen kann, die aber den eigentlichen Reichtum des Lebens ausmachen. Das ist zum Beispiel die sogenannte Nachtigall, deren Gesang so schön sein soll, dass es sich anfühlt wie eine Woche Ferien. Als der Kaiser erfährt, dass es so etwas in seinem Reich gibt, lässt er die Nachtigall aufspüren und an seinen Hof bringen. Betört von ihrem Gesang kann er sich ein Leben ohne Nachtigall nicht mehr vorstellen. Er lässt den freiheitsliebenden Vogel einsperren. Die Nachtigall, die im Theater auch noch Gitarre spielt, wird mit jedem Tag unglücklicher, ihr Gesang immer trostloser und der Kaiser immer missmutiger. Als er dann einen mechanischen, einwandfrei funktionierenden Singvogel geschenkt bekommt, ist die echte Nachtigall schnell vergessen. Das perfekt anmutende Spielzeug geht jedoch schnell kaputt und die echte Nachtigall ist inzwischen verschwunden. Erst jetzt wird klar, was dieser Verlust für das Leben am Hof bedeutet und alle machen sich auf die Suche …

Zum Einlass gilt die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültige Coronaschutzverordnung. Veranstaltungsgästen wird empfohlen, sich kurzfristig darüber zu informieren. Derzeit gilt der 2G-Status: geimpft oder genesen. Der Nachweis darüber wird in Verbindung mit dem Personalausweis geprüft. Das Kulturamt als Veranstalter empfiehlt darüber hinaus, noch einen aktuellen Test in Anspruch zu nehmen, um die Sicherheit zu erhöhen. Das Kulturamt macht darauf aufmerksam, dass derzeit Kinder bis zum Alter von 15 Jahren immunisierten Personen gleichgestellt sind. Zudem besteht Maskenpflicht. Eine gastronomische Pause wird es aufgrund des Hygienekonzepts nicht geben. Ein freiwilliges Auseinanderrücken im Saal wird akzeptiert.

Karten zum Preis von sechs Euro gibt es im Paderborner Ticket-Center am Marienplatz, Telefon 05251-299750, und an der Tageskasse.