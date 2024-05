Familienausflug an den Maifeiertagen ins Mindener Museum

Minden. Das Mindener Museum bietet sich als abwechslungsreiches Ausflugsziel für die kommenden Maifeiertage an. Für Familien mit Kindern ab 6 Jahren gibt es verschiedene Angebote. Wer die fast 1000jährige Geschichte der Bäckerstraße erkunden möchte, kann sich einen Familienkoffer samt Rätselheft ausleihen und die aktuelle Sonderausstellung „Mindens Bäckerstraße – Lebensgeschichten vom Wesertor bis zum Poos“ auf eigene Faust erkunden. An der Grabungsstation können kleine und große Besucher*innen archäologische Funde entdecken.

Wer sich für die Geschichte der Feuerwehr interessiert und mehr über frühere Feuergefahren erfahren möchte, kann die kleine Ausstellungssequenz in der Dauerausstellung auf einer Familienrallye erkunden. Ausgerüstet mit Rätselkoffer und Rallyeheft führt das Maskottchen Pim der Pelikan die Besucher*innen durch die Ausstellung.

Ältere Kinder ab 10 Jahren werden in der Laborausstellung „Die Schlacht bei Minden 1759 – Fakten, Fiktionen, Forschungen“ zu Forscher*innen. An zahlreichen Mitmach-Stationen finden sie heraus, wie sich das Alter von Holz bestimmen lässt, was Anthropolog*innen über einen Schädel herausfinden oder wie Restaurator*innen Gegenstände vor dem Zerfall bewahren.

Wer lieber in der Stadt unterwegs ist, kann sich im Museum einen Rucksack ausleihen, sich auf eine abwechslungsreiche Rallye quer durch die Mindener Innenstadt begeben und dabei allerhand über die 1200jährige Geschichte der Stadt herausfinden.

Das Museum ist außer am Pfingstmontag an allen Feiertagen wie gewohnt von 12-18 Uhr geöffnet. Die Familienkoffer können für 1 € ausgeliehen werden. Die Ausleihgebühr für den Rucksack beträgt 5 €. Weitere Informationen unter www.mindenermuseum.de.