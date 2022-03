Falscher Hase – ein spannendes Suchspiel für die ganze Familie

Lemgo. Wer passend zu Ostern wissen möchte, wie und wo der Hase läuft, schaut am besten im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake nach. Von Freitag, 1. April, bis Sonntag, 1. Mai, hoppelt er durch die Dauerausstellung. In strahlendem Pink, Rot, Gelb und Gold kommt er daher und sieht dem berühmten „Feldhasen“ von Albrecht Dürer verdammt ähnlich.

In der Liturgie der katholischen Kirche gibt es verschiedene Farben mit unterschiedlichen Bedeutungen. „Unsere Hasen tragen die entsprechenden Farben. Nur einer passt nicht in die kirchliche Farbwelt. Und genau den gilt es zu finden“, erklärt Susanne Hilker vom Weserrenaissance-Museum Schloss Brake das Suchspiel. Wer wissen möchte, wofür welche Farbe steht, braucht nur unter den Hasen zu schauen. Dort steht die Antwort. Weiß beispielsweise ist die Farbe des Lichts, der Freude und der Auferstehung. Grün symbolisiert die Hoffnung, Jugend und die Unschuld. Wer den falschen Hasen findet und die gesuchte Farbe an der Museumskasse nennt, bekommt eine süße Belohnung.

Passend zu dieser barrierefreien Osteraktion zeigt das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake eine Mini-Ausstellung mit Werken von Albrecht Dürer. Freuen kann man sich auf drei Kupferstiche und zwei Holzschnitte des in Nürnberg geborenen Künstlers. Dazu zählen beispielsweise „Drei bewaffnete Bauern“ oder „Turcke und sein Weib“.

Der Eintritt beträgt für Erwachsene 3 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Es gilt die 3G-Regel. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre sind davon ausgenommen. Der Besuch des Museums ist nur mit einer FFP2- oder einer OP-Maske gestattet.