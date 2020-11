Fahrradständer am Hauptbahnhof werden ab heute verlegt

Paderborn. Die Stadt Paderborn erinnert noch mal daran, dass ab Dienstag, 10. November, keine Fahrräder mehr in dem gewohnten Bereich direkt vor dem Paderborner Hauptbahnhof abgestellt werden können. Die Fahrradständer werden dann in den Bereich der Kurzzeitparkplätze, etwas weiter westlich, hinter den Bereich des Zentralen Omnibus-Bahnhofs verlagert. Auch die Fahrradständer, die sich direkt am Kunstwerk „später sein wird“ von Christian Hasucha befinden, werden dorthin verlegt. Die Abstellplätze auf der gegenüberliegenden Seite vor dem Finanzamt bleiben weiterhin nutzbar.

Grund für die Verlagerung der Fahrradständer ist der geplante Umbau des Hauptbahnhofs. Hier muss vorab das Kunstwerk auf die gegenüberliegende Seite, vor das Finanzamt verlegt werden. Außerdem müssen im Bereich des Bahnhofvorplatzes auch noch Arbeiten an den Versorgungsleitungen erfolgen, bevor mit dem Umbau des Bahnhofsgebäudes begonnen werden kann. Diese Arbeiten sollen jetzt in Kürze beginnen. Zur sicheren Abwicklung der Arbeiten muss der Bahnhofsvorplatz möglichst freigehalten werden.

Die Stadt Paderborn bittet entsprechend darum, die Fahrradständer ab dem 10. November nicht mehr zu nutzen und angekettete Fahrräder vorab zu entfernen, damit die Ständer planmäßig versetzt werden können und die Fahrräder nicht durch die Stadt entfernt werden müssen.