Fachtag „Sexualpädagogik in der Kita“: Eltern müssen mitreden können

Kreis Höxter. Wie können Kinder bei der Entwicklung vertrauensvoller Beziehungen und eines positiven Körperbildes gestärkt werden? Diese Frage stellen sich nicht nur viele Eltern, sondern auch Erzieherinnen und Erzieher. Um sie in ihrer wichtigen Funktion zu unterstützen, hat der Kreis Höxter den Fachtag „Sexualpädagogik in der Kita“ im Berufskolleg Kreis Höxter am Standort Höxter veranstaltet. Insgesamt 80 pädagogische Fachkräfte aus 30 Kindertageseinrichtungen aus dem Kreisgebiet nahmen teil.