Erzählen lernen – Online-Seminar

Kreis Lippe. Märchen, Geschichten und Erzählungen bleiben auch in Zeiten von fortschreitender Digitalisierung wichtige Wegbegleiter für Groß und Klein: Sie tun gut, sind Mutmacher, Tröster, Lern- und Erinnerungshilfe. Sie können dabei unterstützen Probleme im Alltag besser zu bewältigen und öffnen Türen in „neue Welten“.

Im Schnupper-Seminar „Erzählen lernen“ erlernen die Teilnehmer*innen das bildhafte Erzählen für verschiedenste Alters- und Zielgruppen. Sie erfahren, was es bedeutet, Geschichten aus unterschiedlichen Kulturkreisen zu erarbeiten, zu erfassen und wiederzugeben. Menschen mit Freude an Wort und Sprache und alle Interessierten an den weiteren Ausbildungen der Akademie Erzählkultur sind herzlich eingeladen, an diesem Seminar teilzunehmen.

Die Anmeldung und weitere Informationen zur Akademie Erzählkultur finden Sie auf www.akademie-erzaehlkultur.de.

Termin und Kosten

Freitag, 04. Dezember 2020 – 14.00 bis 17.00 Uhr

Samstag, 05. Dezember 2020 – 9.30 bis 16.30 Uhr

Die Kosten für das zweitägige Online-Seminar betragen 90,- €.