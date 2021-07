Erlass der Elternbeiträge

Kreis Gütersloh. Aufgrund der Coronapandemie gab es in den vergangenen Monaten teilweise erhebliche Einschränkungen in der Kindertagesbetreuung. Viele Eltern und Kinder waren dadurch in ihrem Alltag sehr belastet. Infolge der dadurch bedingten Einschränkungen wurde der Einzug der Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung für die Monate Februar, Mai und Juni 2021 bereits ausgesetzt.

Die politische Entscheidung dazu war aber noch nicht getroffen. Für den Monat Januar 2021 lag der politische Beschluss bereits vor. Im Kreistag am Montag, 28. Juni, wurde nun beschlossen, dass den Eltern auch die Beiträge der Kindertagesbetreuung für die Monate Februar, Mai und Juni 2021 erlassen werden.