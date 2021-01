Erfolgreiche Premiere des Klimaschutzwettbewerbs

DREI PREISTRÄGER AUSGEZEICHNET

Hoevelhof. Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde Hövelhof zu erstmalig zu einem Klimaschutzwettbewerb eingeladen. Insgesamt 14 Beiträge wurden von der Bürgerschaft eingereicht. Die Hövelhofer Klimakommission hat die Ideen bewertet und drei Preisträger ausgewählt: Siegerin wurde ein Beitrag von Susanne Mohr. Sie hat im vergangenen Jahr eine knapp 20 Meter lange und häufig zugemüllte Koniferenhecke an der Kleestraße entfernt und durch heimische Büsche ersetzt, die speziell auf die heimische Insekten- und Vogelwelt zugeschnitten ist. Begleitet wurde die Maßnahme von einer Unterpflanzung mit Blühpflanzen. Von dieser Maßnahme hat nicht nur die Tierwelt profitiert, sondern gleichzeitig die wilde Müllentsorgung an dieser Stelle deutlich abgenommen. Als weiteren Schritt war der Bau einer kleinen Ziegelsteinmauer geplant, die als Unterschlupf und Brutmöglichkeit für Insekten und andere Kleintiere dienen soll. Ziel des Projektes ist es, CO2 zu binden, Hitze zu vermindern und die Artenvielfalt zu erhöhen. „Dies ist ein Beitrag mit großer Vorbildfunktion für ganz Hövelhof!“, so der Tenor der Klimakommission. Der zweite Platz ging an Karin Bussemas, die aus einem kleinen Samentütchen einen insek-tenfreundlichen Frühlingsgarten entwickelte. Als Imkerin freut sie sich über den Zuwachs von Wildbienen, Honigbienen und zahlreicher anderer Insektenarten in ihrem Garten.

Den dritten Platz erreichte Antonia Piekarski, die ein Projekt ihrer 7-jährigen Cousine Maja Fest einreichte. Zusammen mit ihrem Großvater hat sie aus einer alten Dose ein Insektenhotel gebaut. Die Preisträgerin ist der Überzeugung, dass diese Idee mit einfachen Mitteln in vielen Hövelhofer Gärten umgesetzt werden kann.

Coronabedingt wurden die Preise im Rahmen einer Videobotschaft von Bürgermeister Michael Berens ausgehändigt. Die Sieger wurden mit einem Preisgeld von 250 Euro (Platz 1), 150 Euro (Platz 2) und 100 Euro (Platz 3) prämiert.