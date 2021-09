Enorme Spendenbereitschaft in Vlotho

Vlotho . Verschiedene, jedoch vereinte Spendenaktionen für die Flutopfergeschädigten im Ahrtal haben in Vlotho zu einem großartigen Ergebnis geführt: 10.000,00 Euro können in den nächsten Tagen in zwei gleichen Teilbeträgen auf die Konten von „NRW hilft“ und für die „Kindertagesstätte Arche Noah in Bad Neuenahr“ überwiesen werden. Geschäftsfrau Britta Knöner hatte bereits unmittelbar nach den Unwetterfluten im Ahrkreis und Umgebung, direkt Mitte Juli 2021, die Idee, in möglichst vielen Geschäften Spenden-dosen für die Flutopfergeschädigten aufzustellen und Gelder einzusammeln.

Gemeinsam mit der Vlotho Marketing GmbH wurden die zudem gespendeten Spendendosen beschriftet und verteilt. Auch Pfarrer Jörg Uwe Pehle rief zu verschiedenen Anlässen und Veranstaltungen auf dem Gelände der St. Stephans Gemeinde zu Spenden für die in Not geratenen Personen, Familien und Institutionen im Ahrtal auf. Gemeindemitglieder und Gäste spendeten gerne – zum Teil auch in Umschlägen und höheren Beträgen. . Einzelpersonen übergaben größere Spendenbeträge, unter anderem auch der Rentner Manfred Schlicks mit einem 4stelligen Eurobetrag. „Unser Geschäftshaus „Piano Nobile“ in der Langen Straße spendete eine Woche lang 10% der gesamten Tagesumsätze aus dem Warenverkauf für diese Großspendenaktion“, so Geschäftsmann Stefan Stenzel. Verschiedene Geschäftsinhaber*innen berichteten, dass bei Verkäufen das sogenannte „Rück- oder Wechselgeld“ nach der Bezahlung von Kunden für die Spendenaktion „vereinnahmt“ und weitergeben werden konnte. „Nachdem wir uns entschieden hatten, eine Spende konkret für die Kindertagesstätte Arche Noah in Bad Neuenahr zu sammeln, merkte man, dass für diesen konkreten Spendenaufruf die Resonanz recht groß war. Die damaligen Bilder unmittelbar nach dem Unwetter zeigten allen, wie sehr Hilfe nötig war und noch ist“, so Pfarrer Pehle von der St. Stephans Gemeinde. „Solche Einrichtungen wie die Arche Noah können diese Gelder für den Wieder-aufbau bestens gebrauchen. Wir wollen eventuell mit dieser Einrichtung eine „nicht öffentliche Patenschaft“ eingehen und eventuell als Unterstützer weiterhin aktiv bleiben“, so der Pfarrer der St. Stephans Gemeinde.

„Wir danken hier allen Spender*innen; den Großen wie auch den Kleinen. Jede Spende ist zu diesem Anlass willkommen und wird dringend gebraucht. Ich ziehe meinen Hut vor Manfred Schlicks, der so großzügig die in Not geratenen Menschen unterstützt“, so Bürgermeister Rocco Wilken. „Ein großer Dank geht auch an unsere Kulturbeauftragte Katharina Vorderbrügge. Bei dem diesjährigen Kultursommer wurden stets außerhalb der „Hutsammlungen für die Bands“ Spenden zu diesem Zweck eingesammelt“, so Christiane Stute von der Vlotho Marketing GmbH. „Die Vlothoer sind einfach klasse; die Spendenbereitschaft ist und war schon immer da“, so Geschäftsfrau Britta Knöner. Sie erinnert sich an das Oder-Hochwasser vor vielen Jahren im Osten Deutschlands. „Wir hatten ebenfalls in unseren Geschäften gesammelt. Damals haben wir noch mit Werbung über Haustelefone, Faxgeräten und den Zeitungsberichten dazu aufgerufen. Nicht über soziale Netzwerke; die gab es noch nicht in der heutigen Form. Das klappt – so oder so – in Vlotho immer“, so Britta Knöner weiter. Im Laufe der nächsten Tage werden die beiden Teilbeträge in Summe vom 10.000,00 Euro überwiesen – und alle Spender*innen können ein wenig froh und stolz sein, mit ihrem Beitrag eine große oder auch eine kleine Hilfe für Menschen und Institutionen, die es zurzeit besonders gut gebrauchen können, geleistet zu haben.