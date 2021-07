Endlich wieder Leute treffen, shoppen und Kultur genießen

Kulturfahrrad belebt die Mindener City.

Minden Endlich wieder samstags durch die Stadt bummeln, Leute treffen und Kultur genießen. Denn an diesem Samstag rollt im Rahmen von Neustart Kultur das Kulturfahrrad ab 12 Uhr durch die Mindener Innenstadt. Auf der Route zwischen Tränke und Kaark hält das Kulturfahrrad an beliebten Treffpunkten wie dem Marktplatz, dem Weserspucker oder auf dem Wochenmarkt und sorgt dort für musikalischen Flair und gute Stimmung.

Los geht es am 3. Juli mit dem Chiara Raimondi & Lars Bernsmann Duo. Auf dem Kulturfahrrad spielen die Sängerin und der Gitarrist neben Klassiker aus dem Great American Songbook auch italienische Musik der 30er Jahre sowie Funk und Soul Hits.

Im August verbreitet das Brazzo Trio (07.08.) beste Laune. Mit Trompete und Megaphon, Gitarre und Souzaphon werden Italo Hits, Swing Standards und vieles mehr präsentiert.

Am 14.08. spielen Sigrun Krüger (Saxophon, Klarinette) und Ulli Kiehm (Gitarre) als „Duo Zuckerhut“ zusammen Jazz und brasilianische Musik. Weiter geht es mit Soul und Blues aus Texas von Alicia Cibola (21.08.). Aus Hannover reisen für das Kultur-Fahrrad die Musiker des Lulu White Salon Orchestra (04.09.) an und begeistern als Trio mit Jazz aus den 20er-Jahren. Den Abschluss der Reihe bildet die beliebte Mindener Band Green Cabbage Jazz Combo (21.09.).

„Da wir häufig gefragt werden, ob denn dieses Jahr keine Konzerte auf der Martinitreppe stattfinden und dies aufgrund der pandemischen Lage leider nicht möglich ist, haben wir die Konzerte auf das Fahrrad verlegt und bringen so Musik in die Innenstadt“ erläutert Dr. Jörg-Friedrich Sander von der Minden Marketing GmbH. So möchten wir unseren Einzelhandel und die Mindener Gastronomie unterstützen. Sollte die pandemische Lage es zulassen, ist für August auch ein Kultur-Imbiss mit festen Standorten geplant.

Gefördert werden die von der Minden Marketing GmbH organisierten Events im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR.

Weitere Informationen bei der Minden Marketing GmbH, Domstraße 2, 32423 Minden, Telefon: 05 71 829 06 59, E-Mail: info@mindenmarketing.de, online unter www.minden-erleben.de, unserer Facebook-Seite www.facebook.de/mindenerleben, in unserer Facebook-Gruppe und in der Minden-APP.