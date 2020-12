Einkaufen in der Innenstadt besser mit Maske

Stadt spricht Empfehlung für zentralen Innenstadtbereich aus

Rietberg. Vorweihnachtszeit ist Einkaufszeit. Im Rietberger Stadtgebiet sind aktuell an vielen Tagen mehr Menschen unterwegs als sonst. Vor diesem Hintergrund spricht die Stadt Rietberg für den direkten Innenstadtbereich, also auf der Rathausstraße und in sämtlichen angrenzenden Einkaufsbereichen (zum Beispiel Rossmann, Actionmarkt, Schnäppchen), eine Empfehlung zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung aus. Entsprechende Hinweisschilder werden in den nächsten Tagen angebracht.

Auf dem Wochenmarkt am Südtor, der freitags stattfindet, besteht ohnehin bereits Maskenpflicht. Darüber hinaus macht die Stadtverwaltung auf einige geänderte Regeln in der Coronaschutzverordnung in der Fassung ab dem 9. Dezember aufmerksam: Spielplätze dürfen grundsätzlich nur noch mit einem Mund-Nasenschutz betreten werden. Eine Ausnahme gilt nur für Kleinkinder. Wer bei Gastronomen oder sonstigen Anbietern Essen und Getränke erwirbt, darf diese weder direkt vor dem Geschäft noch in unmittelbarer Umgebung verzehren. Erforderlich ist ein Abstand im Radius von mindestens 50 Metern. Der Verkauf alkoholischer Getränke ist in der Zeit zwischen 23 und 6 Uhr grundsätzlich untersagt.