„Eine Stunde raus“ – Die neuen digitalen Entdeckungstouren für Minden

Minden Marketing bietet neue Services für Gäste und Heimatliebende

Minden Einheimische und Gäste sind eingeladen, die Vielfalt der Stadt auf neue Weise zu erkunden. Die Minden Marketing GmbH (MMG) hat das Projekt „Eine Stunde raus“ entwickelt, mit dem die Stadt in kurzen, erlebnisreichen Spaziergängen entdeckt werden kann.

Verteilt auf 19 Stadtbezirke bietet Minden eine Fülle von Sehenswürdigkeiten, Besonderheiten und Geschichten. Jeder Stadtteil hat seine eigenen charakteristischen Merkmale und trägt zur Vielfalt Mindens bei. Mit „Eine Stunde raus“ können diese nun auf eigene Faust erkundet werden – und das zu jeder Zeit.

Heimatliebe und Gemeinschaft fördern

Die MMG hatte alle Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, ihre Lieblingsrouten im Mindener Land einzusenden. Die Resonanz war gut und auch Mindener Ortsheimatpfleger*innen und Ortsbürgermeister*innen haben ihre Tipps eingebracht. Alle Lieblingsrouten wurden nun digitalisiert und stehen in der Outdoor-App Komoot zur Navigation bereit. Von Gassirunden, über Touren mit Kindern bis hin zu Strecken entlang des Wassers oder durch Wälder und Wiesen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Diese kurzen Spaziergänge (3 – 5 km) bieten eine ideale Möglichkeit, in Gemeinschaft die Heimat zu erkunden, eine Pause an der frischen Luft einzulegen und dabei neue Ecken in Minden zu entdecken. Jeder ist dazu eingeladen, die eigenen Erfahrungen zu den Touren in dem Portal zu ergänzen.

Minden zu Fuß und mit Rad entdecken

Bereits im letzten Jahr hatte die MMG die Mindener Sterntouren nach dem Datenqualitätsmaßstab von „Route 3.0“ des DTV (Deutscher Tourismus Verband) optimiert.

Mit den bewährten Sternrouten und dem neuen Angebot „Eine Stunde raus“ möchte die MMG, Einheimischen und Besucher*innen individuelle Tourenangebote bieten, mit denen sich das Mindener Land per Rad oder zu Fuß neu entdecken lässt. Unter dem Titel „Heimatliebe“ werden zudem andere passende Events und Erlebnisse auf der Webseite www.minden-erleben.de präsentiert.

Weitere Informationen zu den Touren und Routen gibt es bei der Minden Marketing GmbH, Domstraße 2, 32423 Minden, Telefon: (05 71) 829 06 59, Fax: (05 71) 829 06 63, E-Mail: info@mindenmarketing.de, online unter www.minden-erleben.de, www.facebook.de/mindenerleben und in der Minden-APP.