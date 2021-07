Ein Stück Wiese – Open Air-Theater im Parkbad

Gütersloh. Als kleiner Sommergruß aus dem Theater findet in Kooperation zwischen dem Theater Gütersloh und dem Parkbad am Donnerstag, den 15. Juli 2021, um 16.30 Uhr die Kindertheatervorstellung „Ein Stück Wiese“ mit dem Theater „Die Exen“ in der dazu passenden Umgebung im Parkbad statt. Die Vorstellung ist für Zuschauer ab fünf Jahren geeignet und dauert 45 Minuten. Der Eintritt ist frei, die Platzkapazität ist begrenzt. Anmeldung unter tickets@guetersloh-marketing.de bis Mittwoch, den 14. Juli, 12.00 Uhr.

Und darum geht’s in „Ein Stück Wiese“: Frau Hummel und Herr Schmetterling können sich gut leiden. Sie genießen das Leben auf ihrer bunten Blumenwiese und naschen sich durch alle Blütenpollen. Am liebsten aber treffen sie sich abends bei Sonnenuntergang, um den Geschichten des Rosenkäfers zu lauschen. Heute – eine Gruselgeschichte! Eine Geschichte von den Menschen. Wie sie ehrgeizig immer höher, schneller und weiter hinauswollen und dabei doch nicht froh werden. Wie sie die ganze Welt umgestalten, aber nichts schöner wird. Wie sie so viel zerstören, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen. Erzählt wird ein humorvoller Perspektivwechsel auf den menschlichen Umgang mit der Welt.

Weitere Informationen unter www.kultur-räume-gt.de.