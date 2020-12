Ein ganzes Jahr voller bunter Ausstellungen im Naturkundemuseum

Paderborn. Die Akteure des Naturkundemuseums Paderborn haben heute das Ausstellungsprogramm für das nächste Jahr bekanntgegeben. Das Haus zeigt dem Publikum im Jahr 2021 fünf größere Sonderausstellungen, die von einem vielfältigen Programm – von Führungen, Exkursionen und Vorträgen bis hin zu Film, begleitet werden. Losgelöst von den Kernthemen des Naturkundemuseums – Biodiversität und Erdgeschichte der Region – stehen von Anfang an auch überregionale Themen im Mittelpunkt. Start des Museumsjahres ist voraussichtlich der 12. Januar 2021. Aufgrund der Corona-Pandemie gelten auch dann sicherlich noch besondere Regelungen für den Besuch des Hauses und des Programms, die jeweils der aktuellen Situation angepasst werden. Geniale Kleider, preisgekrönte Fotografien und künstlerische Forschung. Die Ausstellung „Kleid der Tiere – Geniale Verpackungen der Natur“ im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts „Get dressed! Das Kleid in Geschichte, Kunst und Natur“ wird bis zum 7. Februar 2021 verlängert. In dieser Schau erleben die Besucher*innen die tierischen „Verpackungen“ hautnah und begegnen Ameisenigel, Waran und Löwe. „Die Besucherinnen und Besucher erfahren, dass die Natur einigen Tieren besonders eindrucksvolle und unverwechselbare Kleider geschenkt hat und auf raffinierte Materialien und gewagte Entwürfe setzt“, sagt Dr. Sven Mecke, der Leiter des Naturkundemuseums und Kurator der Ausstellung.

Am 26. Februar eröffnet die Naturfoto-Ausstellung „Glanzlichter 2020“, welche die atemberaubenden Siegerbilder des gleichnamigen und größten deutschen Naturfoto-Wettbewerbs aus dem Jahr 2020 zeigt. Bereits zum 22. Mal wurde der Wettbewerb ausgerufen, an dem passionierte Fotograf*innen aus der ganzen Welt mit rund 17.000 Bildeinsendungen teilnahmen. „Die preisgekrönten Bilder spiegeln alle Ansätze der modernen Naturfotografie wieder“, sagt Mecke und freut sich auf ein buntes Auftaktprogramm mit einem Vortrag von Naturfotograf und Glanzlichter Highlight-Gewinner Jan Piecha von der Universität Kassel. Vom 16. Mai bis zum 24. Juli zeigen die Dozent*innen der Sommerakademie Paderborn 2021 eine Auswahl ihrer Arbeiten im Sonderausstellungsbereich des Naturkundemuseums. Thema eines Zeichenkurses der Künstlerin Nicole Schuck im Rahmen der Sommerakademie wird das Thema „Werte von Wildtieren und Lebensräumen“ sein. Teil des Kurses sind Beobachtungsgänge im Freiland, eine künstlerische Forschung im Austausch mit dem Zoologen Mecke. Schmetterlinge und Pferde: Auf den ersten Blick haben Schmetterlinge und Pferde nicht viel gemeinsam. Aber nur auf den ersten Blick. Denn beide teilen Lebensraum und Nahrungsgrundlage – artenreiche Wiesen – und beide gehören zu den großen Sympathieträgern im Tierreich.

Den bunt schillernden Schmetterlingen widmet sich ab dem 8. August 2021 die Ausstellung „Hochstapler, Trunkenbold, Schnüffler… und andere verrückte Schmetterlinge“ – eine Fotoausstellung von Ingo Arndt, der zu den weltweit herausragenden Naturfotografen gehört. Schmetterlinge bilden mit beinahe 160.000 beschriebenen Arten, nach den Käfern, die artenreichste Insektengruppe und zeichnen sich durch ihre zerbrechliche Schönheit aus. Das ist bekannt. Aber wer weiß schon, dass es unter ihnen auch Dauerläufer, Trunkenbolde und Hochstapler gibt? „Mit eindrucksvollen Fotos werden diese und weitere Geheimnisse gelüftet“, verspricht Mecke. Ab dem 15. Oktober 2020 zeigt das Naturkundemuseum dann die Ausstellung „Erzähl mir was vom Pferd“ – eine inklusive Fotoausstellung des LWL-Medienzentrums für Westfalen und des LWL-Freilichtmuseums Detmold in Zusammenarbeit mit dem LWL-Museumsamt für Westfalen. Welches Verhältnis haben Menschen heute zu Pferden? Die Fotografin Tuula Kainulainen ist durch Westfalen gereist und hat die Menschen mit ihren Pferden fotografiert. Sie zeigt mit ihren Bildern, wie eng die Beziehungen zwischen Menschen und Pferden sind. „In allen Fotoausstellungen wird es über die reinen Bilder hinaus auch faszinierende Objekte zu sehen geben und wir bieten Führungen speziell für Kinder an“, sagt Mecke. Kritische Diskussionsreihen widmen sich auch einer Herausforderung: Dem fortschreitenden und besorgniserregenden Verlust von artenreichen Lebensräumen, was gerade für Schmetterlinge ein Problem darstellt.

Weitere Informationen:

Öffnungszeiten: Ab dem 12. Januar 2021 täglich außer montags (Schließtage: 2. April 2021, 24. und 25. Dezember 2021)

Eintritt: 2,50 €, ermäßigt 2 €;

Kinder unter 12 Jahren, Schulklassen sowie Mitglieder des Naturwissenschaftlichen Vereins haben freien Eintritt.

Publikationen: Zur Jahreswende geben die Städtischen Museen und Galerien Paderborn eine Publikation zum Gemeinschaftsprojekt „Get dressed! Das Kleid in Geschichte, Kunst und Natur“ heraus, die sich auch mit der Sonderausstellung „Kleid der Tiere“ befassen wird. Zu allen übrigen Ausstellungen wird es Kataloge und Ausstellungsführer geben