Ehrengast Dr. Sierk Poetting bei der „Expedition Wissenschaft“

Paderborn . Bürgermeister Michael Dreier begrüßte am Freitag, 13. August, Dr. Sierk Poetting, Operativen Vorstand der BioNTech SE, im historischen Rathaus der Stadt Paderborn. Der Besuch von Dr. Poetting fand im Rahmen der „Expedition Wissenschaft“ statt, bei der Paderborner Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, Museen, Kulturinstitutionen, Kirchen, Vereine und Menschen der Paderborner Stadtgesellschaft vom 12. bis 14. August verschiedene Mitmachstationen, Workshops oder Führungen in der Innenstadt anboten.

Nach der Begrüßung und Vorstellung aller anwesenden Personen stellte Bürgermeister Michael Dreier den Lebensweg von Dr. Poetting dar und ehrte ihn als „einen Botschafter für unsere Stadt“ und „echten Paderborner Jung“. Dr. Sierk Poetting, der von seinen Eltern und seinem Bruder begleitet wurde, wurde in Salzkotten geboren und ging am Gymnasium Schloß Neuhaus zur Schule. Er studierte Physik und Informatik an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, hat einen Master of Science in Optical Sciences der Universität von Arizona und einen Doktortitel in Physik der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Heute ist er operativer Geschäftsführer des Unternehmens „BioNTech“.

In seiner Rede berichtete Dr. Poetting, wie er mit Paderborn verbunden ist und wie ihn seine Heimat wissenschaftlich prägte. So konnte ihn eine WorkStation des Heinz-Nixdorf-Forums, die im Rahmen des Leistungskurses Informatik am Gymnasium Schloß Neuhaus aufgestellt war, für Technologie begeistern, was seinen weiteren Lebensweg maßgeblich beeinflusste. Trotz seiner internationalen Erfahrungen sei Paderborn seine Heimat: „Meine Wurzeln sind hier“, so Poetting.

Der Eintragung in das Goldene Buch der Stadt Paderborn folgte eine Diskussion über die Auswirkungen von COVID-19 auf verschiedene Bereiche der Stadt, wie das Handwerk, Sport oder Kultur. Im Anschluss fand das Science Café zum Thema „Zwischen Innovation und Chaos – Was hat die Pandemie mit uns gemacht?“ statt, bei dem Dr. Poetting die Impfstoffentwicklung des Unternehmens „BioNTech“ näher beleuchtete und Fragen des Publikums beantwortete.