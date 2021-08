Einbeck. Mittendrin – so könnte man es mit einem Blick auf eine Übersichtskarte kurz zusammenfassen. Die hübsche Fachwerkstatt Einbeck liegt,idyllisch eingebettet in sanfte Hügel im Herzen des Landes Niedersachsen, zwischen den Mittelgebirgszügen Weserbergland, Harz und Solling.

Wenn man den Namen „Einbeck“ hört, kommt einen dann auch gleich „Bier“ in den Sinn. Sogar über die Landesgrenzen hinaus ist Einbeck als Bierstadt bekannt. Dank des „Ainpöckisch Bier“ – seit mehr als 700 Jahren wird es in Einbeck gebraut und ist in aller Welt beliebt.

Im 13. Jahrhundert entwickelte sich der erste deutsche Bier-Boom.Aber nicht etwa in Bayern, sondern in den norddeutschen Hanse-Städtchen. Vom Harz bis an die Nordsee hat das Bierbrauen lange Tradition. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich so einiges Zusammengebraut Regionale Spezialitäten sind entstanden.So hat das weltberühmte Bockbier seinen Ursprung im Weserbergland.In der damaligen Hansestadt Einbeck wurde das obergärige Bier im Mittelalter erstmals gebraut. Noch heute ist es in Originalrezeptur erhältlich.

Echtes Bockbier kommt aus Einbeck….

…. und wird bis heute neben anderen Bierspezialitäten bei der Einbecker Brauhaus gebraut.

OWLJournal- Redakteur Klaus Ottenberg war in Einbeck auf den Spuren des Bockbiers.

In den neu gestalteten Empfangsfluren startete die Brauereibesichtigung. Herzstück ist das große, umgestaltete Treppenhaus mit seiner Lichtkuppel, in dem die Besucher wie in einem Theater aufsteigend stehen können und ihr Blick auf eine nachgebaute Fachwerkfassade mit seitlichen Großfotos von Rathaus und Brodhaus gelenkt wird. Integriert wurde dort der vorhandene historische Fachwerk-Torbogen. Auf drei Flachbildschirmen können die Teilnehmer der Brauerei-Führung in einem achtminütigen Film schon viel Wissenswertes über das Einbecker Bier erfahren, tragende Rollen bei dem Info-Clip spielen drei Schauspieler des Deutschen Theaters Göttingen, die Elias Pichler, Martin Luther und Till Eulenspiegel verkörpern.

Die Wände wurden mit Rosteffektfarbe auf vorhandenen Fliesen gestaltet, dort befinden sich auch mehrere naturbelassene bis zu 100 Jahre alte Eichenbohlen, auf denen die Meilensteine in der Geschichte der Einbecker Brauerei mit großen Jahreszahlen und vertiefenden Basisinformationen markiert sind. Zwei Schauvitrinen zeigen ein Replikat der ältesten erhaltenen Urkunde von 1378 sowie ein Metallmodell, mit dem die typische Einbecker Relief-Flasche hergestellt werden kann. Erhalten geblieben ist das aktualisierte Modell, auf dem sehr gut die Größe des Brauereigeländes in der Stadt Einbeck erläutert werden kann. Im Flur zum Sudhaus zeigen Fototapeten den historischen Braubetrieb. Am Eingang sind vergrößerte historische Flaschen-Etiketten auf der Tapete zu finden.

Im Einbecker Brauhaus treffen moderne Technologien und traditionelle deutsche Braukunst aufeinander.Hier erlebt man die Einbecker Braukunst einmal aus der Nähe und erfährt, wie die besten Einbecker Biere gebraut werden. Es ist eine exklusive Tour durch die Geschichte und die Herstellung der Produkte der Einbecker Braukunst.

Neben einer Besichtigung der Einbecker Brauhaus oder einer Sudhaus-Führung am Wochenende besteht die Möglichkeit den Fan-Shop direkt auf dem Brauereigelände zu besuchen.

Besichtigung des Einbecker Brauhauses:

Führung anfragen: Online oder telefonisch +49 55 61 / 797 – 0

Sudhaus-Führung:

Führung anfragen: Online oder telefonisch +49 55 61 / 916 – 555

Nicht nur Bier hat in Einbeck Tradition, sondern auch Senf. Schon 1923 wird in der Innenstadt die Senfmühle der Familie Dähnhardt betrieben. Handwerkliche Fertigung, Steinmahnverfahren sowie Rohstoffe aus der Region sind die Grundlagen der Einbecker Senfherstellung. Die Eindecker Senfmühle fühlt sich dieser Tradition verpflichtet. So gibt es seit 2010 wieder eine Senfmühle, die wie in alten Zeiten als Manufaktur Senf bester Güte herstellt. Die Einbecker Senfmühle von Rainer Koch und seinem Team schließt mit ihrer Senfproduktion an diese Tradition an. Seitdem sind mehr als 10 Senfsorten entstanden – von fruchtig-mild bis besonders scharf!

Weitere Informationen gibt es unter www.einbeckersenf.de

Und nach der Besichtigungstour eine deftige Senfsuppe im Einbecker Brodhaus genießen.

Das Brodhaus Einbeck ist eine der ältesten Gaststätten Niedersachsens mit regionaler Küche. Es liegt direkt am Marktplatz von Einbeck und ist das einzige erhaltene Gildehaus in der Stadt.

Das Brodhaus wurde 1552 nach dem Stadtbrand neu errichtet und war neben dem Sitz der Einbecker Bäckergilde zugleich Gasthaus. 1801 wurde das Brodhaus an einen Gastwirt verkauft und ist seitdem eine „normale“ Gaststätte. Heute kann in der bekannten gleichnamigen Brauereigaststätte das Eindecker Bier vom Fass genossen werden.

Heutzutage wird im Brodhaus eine lebendige und vielseitige Gastronomie unter historischen Giebeln geboten. Bei einem Besuch haben Gäste die Möglichkeit leckere Speisen und eine Auswahl an frischen Bierspezialitäten der Einbecker Brauerei zu genießen. Bei einer Bierprobe erhalten sie fünf verschiedene Sorten Einbecker Bier à jeweils 0,1 l. Ebenso können beispielsweise ein regionales „Einbecker Senfmühlen – Schnitzel“ oder die „Einbecker Senfsuppe“ mit Einbecker Senf probieren.

Weitere Informationen gibt es unter: https://www.einbeck-tourismus.de und www.reiseland-niedersachsen.de