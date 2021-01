Druckfrisches Urlaubsmagazin lädt ins alte Land am Elbstrom ein

Ferienland Niedersachsen. Das neue Urlaubsmagazin „Wohlfühlreich“ 2021 ist da! Druckfrisch liegt die neue Broschüre in den bekannten Auslagestellen der Region, beim Tourismusverband sowie in den Tourist-Infos zur Abholung bereit. Als wichtiges Image- und Informationsmagazin dient es der Ansprache von Urlaubsgästen und bietet Nützliches und Wissenswertes, Ausflugstipps und Sehenswertes sowie alle Informationen zu Gastronomie und Kulinarik, Übernachtungs- und Reisemöglichkeiten rund um die Urlaubsregion Altes Land am Elbstrom. Der Tourismusverband Landkreis Stade/Elbe e.V. feiert 2021 sein 40-jähriges Jubiläum und freut sich ganz besonders auf die kommende Saison.

Ob zur malerischen Blütezeit im Frühjahr, im maritimen Sommer oder im goldenen Herbst zur Apfelernte – Urlaub im Alten Land am Elbstrom bietet jedem Gast Erholung und Natur pur. Mehr als 18 Millionen Obstbäume verwandeln sich im Frühjahr, in Nordeuropas größtem zusammenhängenden Obstanbaugebiet, in ein rosa-weißes Blütenmeer. Dieses bezaubernde Naturschauspiel ist ein faszinierender Farbrausch für die Sinne und ein besonderes Erlebnis. Bei einem idyllischen Deich-Spaziergang mit Blick auf traditionelle Reetdachhäuser, hübsch verziert mit Brauttüren oder Prunkpforten, kann die typische Altländer Baukultur bestaunt werden.

Ein lauschiges Plätzchen findet sich auf zahlreichen pittoresken Obsthöfen. Ein Picknick mit regionalen Spezialitäten zwischen den Obstbäumen und interessante Hofführungen überzeugen die Gäste der Region ebenfalls. Wer sein erlerntes Wissen testen möchte, kann anhand von Prüfungsfragen zu Biologie, Ernährung und Obstanbau, sein ganz persönliches Apfeldiplom erlangen. Badesee, Naturfreibad und der Elbstrand auf Krautsand laden, insbesondere an warmen Tagen, zum Ausspannen und Verweilen ein.

Sportbegeisterte erradeln eine der 12 Thementouren der Region, probieren sich im „stand up paddling“ in den maritimen Hansestädten Stade oder Buxtehude, beim Kanufahren oder beim Fußballgolf in Norddeutschlands einziger Golfanlage mit festinstalliertem Footgolfplatz Deinster Geest aus. Für Mountainbike- und BMX-Fans sind die Bike parks in Hollern-Twielenfleth und Ahlerstedt genau das Richtige. Wenn aus den farbenprächtigen Blüten vom Frühjahr zum Herbst knackige Früchte werden, füllt sich der Obstgarten Altes Land, ab Mitte August, mit frischem Obst. In dieser Zeit bieten Obsthöfe, Hofläden, regionale Gastronomie und Hotellerie in der gesamten Region ihren Gästen ganz besondere kulinarische Genüsse.

Kulturliebhaber kommen ebenso auf ihre Kosten im Alten Land am Elbstrom. Museen, Ausstellungen, Windmühlen, Kirchen mit berühmten Arp Schnittger Orgeln sowie das Schloss Agathenburg bieten hier viel Abwechslung. Ein Bummel durch die Hansestädte Stade und Buxtehude mit ihren maritimen Altstädten ist ebenfalls sehr lohnenswert.

Ob gemütliche Ferienwohnung, freistehendes Ferienhaus, heimelige Pension oder das besondere 4-Sterne-Hotel, das Alte Land am Elbstrom bietet für jeden die richtige Übernachtungsmöglichkeit. Hier geht’s direkt zur Urlaubsbuchung.

Das Urlaubsmagazin hier direkt bestellen oder downloaden.

Das neue Urlaubsmagazin hier online durchblättern.

Weitere Informationen unter www.urlaubsregion-altesland.de