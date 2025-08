Drei Tage Parklichter: Musik, Atmosphäre und Familienfest im Kurpark Bad Oeyenhausen

Bad Oeyenhausens Parklichter verzaubern mit Musik, Lichtshow und Familienprogramm

Bad Oeyenhausen. Vom 1. bis 3. August finden die Parklichter im Kurpark Bad Oeynhausen statt – mit Live-Musik, Showprogramm und vielen Angeboten für die ganze Familie. Am Freitag startet das Wochenende mit dem Konzertabend präsentiert von der Sparkasse Bad Oeynhausen – Porta Westfalica und internationalen Künstlern auf der Bühne. Die „Griechische Nacht“ am Samstag steht ganz im Zeichen mediterraner Klänge, mythischer Figuren und stimmungsvoller Inszenierungen – inklusive musiksynchronem Höhenfeuerwerk. Am Sonntag lädt der Sparkassen-Familientag mit Mitmachaktionen, Bühnenprogramm und kreativen Angeboten zum Entdecken und Ausprobieren ein.

Konzertabend mit internationalem Line-up und besonderer Atmosphäre

Den Auftakt der Parklichter am Freitag, 1. August, macht der Konzertabend mit einem vielseitigen Line-Up nationaler und internationaler Künstler. Präsentiert von der Sparkasse Bad Oeynhausen – Porta Westfalica, erwarten das Publikum emotionale Texte und energiegeladene Sounds. Um 17 Uhr eröffnet der 20-jährige Deutschpop-Künstler TJARK den Abend, der mit seiner Debütsingle „schon okay“ und der EP „bunte farben“ innerhalb eines Jahres die deutsche Musikszene erobert hat. Ihm folgt ab 18:20 Uhr die isländische Sängerin Ásdís, bekannt durch Kollaborationen mit Purple Disco Machine und Glockenbach. Mit Songs wie „Touch Me“ oder „Flashback“ bringt sie tanzbaren Electropop in den Kurpark. Um 19:45 Uhr betreten Barclay James Harvest feat. Les Holroyd die Bühne. Die britische Kultband begeistert mit klassischem, orchestralen Rock und Hits wie „Life Is For Living“ oder „Hymn“. Den Abschluss des Abends gestaltet ab 21:30 Uhr die US-Band Welshly Arms. Mit ihrem Mix aus Indie-Rock, Blues und Gospel und ihrer Platin-Single „Legendary“ sorgen sie für ein mitreißendes Finale unter freiem Himmel.

Einlass zum Konzertgelände ist ab 16 Uhr ausschließlich über den Kurparkeingang am Verkehrshaus / Inowroclaw-Platz möglich. Konzertbeginn ist 17 Uhr.

Mediterrane Stimmung und leuchtende Inszenierungen am Samstag

Am Samstag, 2. August, verwandelt sich der Kurpark in eine mediterrane Erlebniswelt voller Musik, Licht und fantasievoller Szenen. Unter dem Motto „Griechische Nacht“ erleben Besucherinnen und Besucher ab 17 Uhr einen Sommerabend, der Kulturgeschichte, moderne Showelemente und emotionale Höhepunkte vereint.

Ein Musikerduo stimmt mit griechischen Klassikern auf den Abend ein. Im Park begegnet man dem Minotaurus im Labyrinth von Knossos, entdeckt Hygieia und Asklepios zwischen den Wegen oder taucht an der Wandelhalle in die Welt der olympischen Götter ein. Neu ist Medusas Garden Lounge, ein atmosphärischer Rückzugsort mit beleuchteten Sitzmöbeln, griechischen Statuen und einer lebendigen Medusa-Figur, die zwischen den Gästen wandelt. Auch der Sonnengott Helios mit seinen Himmelspferden wandelt durch den Park.

Gegen 22:45 Uhr richtet sich der Blick gen Himmel: Das musiksynchrone Höhenfeuerwerk vor dem Kaiserpalais bildet den emotionalen Höhepunkt des Abends – begleitet von griechischen Klassikern wie „Zorbas“ oder „Gia“. Zum Ausklang legt DJ Ron vor der Wandelhalle auf und bringt sommerliche Clubatmosphäre unter den Sternenhimmel.

Familiensonntag voller Action, Bühnenprogramm und Mitmachspaß

Am Sonntag, 3. August, gehört der Kurpark ab 11 Uhr ganz den Familien: Tanz, Sport, Spiel und kreative Aktionen sorgen bis 18 Uhr für ein abwechslungsreiches Programm.

Zahlreiche Tanzschulen und Sportvereine aus der Region zeigen ihr Können – und laden Groß und Klein zum Mitmachen ein.

Für Begeisterung bei den jüngsten Gästen sorgen unter anderem ein Bungee-Trampolin, mehrere Hüpfburgen – darunter die neue Piratenburg und das beliebte „Jump & Slide“ – sowie das riesige Adventureland. Wer lieber ruhigere Momente sucht, wird beim Bastelangebot, der Spielewiese oder im interaktiven Bogenschießkino fündig. Am Sparkassenstand warten eine Fotobox und Buttonmaschine auf kreative Familienfotos und kleine Erinnerungsstücke.

Durch das Bühnenprogramm führt Moderator Jan Schmale. Dort treten unter anderem der TV Obernbeck, die White Rabbit Crew, TG Werste, CN Tanz und Sport sowie die Show & Motion Academy auf. Ein Highlight ist der Auftritt von Zauberkünstler BeLu aus Minden, der mit Charme und verblüffender Magie begeistert. Außerdem vergibt die Sparkasse feierlich 35 neue Trikotgarnituren an Jugendmannschaften aus Bad Oeynhausen und Porta Westfalica.

Der Eintritt ist frei.

Eintrittskarten für das Konzert am Parklichterfreitag, präsentiert von der Sparkasse Bad Oeynhausen – Porta Westfalica, und für das Parklichter Fest am Samstag mit der Licht- und Pyroshow sind online unter www.parklichter.com sowie in der Tourist Information im Kurpark (tourist-information@badoeynhausen.de, Tel. 05731 1300) erhältlich.