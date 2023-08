Drei Sterne für die Mensa „Academica“ des Studierendenwerks Paderborn

PETA zeichnet die vegan-freundlichsten Mensen Deutschlands 2023 aus

Bielefeld. Bereits zum siebten Mal hat PETA bundesweit Universitätskantinen zu verschiedenen Aspekten rund um das Thema Veganismus befragt. Basierend auf den Antworten der 41 teilnehmenden Studierendenwerke wurden Auszeichnungen im Sinne gastronomischer Sterne verliehen und die vegan-freundlichsten Mensen 2023 gekrönt.

„Wer vegane Gerichte wählt, kann auf einfache und gesunde Weise Tierleid verhindern und gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt, die Menschheit und die eigene Gesundheit tun“, so Ilana Bollag, Fachreferentin für Klima und Ernährung bei PETA. „Ein pflanzenbasiertes Speisenangebot deckt die Ernährungsbedürfnisse und -wünsche vieler Menschen ab, die tierische Produkte ablehnen – sei dies aus ethischen, religiösen, umwelttechnischen oder gesundheitlichen Gründen. Wir freuen uns sehr darüber, dass die deutschen Studierendenwerke auf die Nachfrage reagieren und ihr veganes Angebot kontinuierlich und kreativ erweitern.“

Top-Mensa mit vegan-freundlichem Angebot: Drei Sterne gehen nach Paderborn

Die Mensa „Academica“ des Studierendenwerks Paderborn bietet täglich zwei bis drei vegane Gerichte an, darunter Tofu-Gulasch mit Paprika, Zwiebeln und Nudeln, Soja-Bolognese mit Spaghetti oder Süßkartoffel-Paprika-Curry. Die Beilagen-Salate werden mit veganem Dressing und die Sättigungsbeilagen ausschließlich mit pflanzlichen Fetten zubereitet. Aktionstage finden dort noch keine statt.

Bewertungskriterien

Die Beurteilungskriterien bezogen sich vorwiegend auf das tägliche Angebot an veganen Gerichten, die spezielle Schulung des Personals und das Angebot an Pflanzendrinks für den Kaffee. Auch das vegane Angebot an Vor- und Nachspeisen sowie Snacks ging in die Bewertung mit ein. Zudem wurde berücksichtigt, ob Aktionswochen oder -tage zum Thema vegane Ernährung veranstaltet werden. In die Beurteilung floss außerdem ein, ob ein Vegan-Tag angeboten oder regelmäßig für rein pflanzliche Gerichte geworben wird. Wie sich die jeweilige Mensa im Laufe der Jahre entwickelt hat, spielte ebenfalls eine Rolle.

Veganes Angebot nimmt stetig zu

Fast alle teilnehmenden Mensen haben täglich mindestens eine rein pflanzliche Speise im Angebot – meist sogar mehr. Bei einem Großteil gibt es auch vegane Vor- und Nachspeisen. Einige Studierendenwerke bieten Kochkurse und -wettbewerbe an, um den Studierenden die vegane Ernährung schmackhaft zu machen. Viele organisieren Mitarbeiterschulungen und Aktionswochen, meist zum jährlichen Weltvegantag am 1. November oder zum Veganuary. Einige Mensen konnten sich im Vergleich zu 2019 einen Stern mehr holen. Es kamen aber auch Teilnehmer hinzu, die 2019 nicht dabei waren. Die Entwicklung zeigt, dass die vegane Ernährung in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Eine 2023 veröffentlichte Studie kam zum Schluss: Werden pflanzliche Gerichte in Hochschulmensen als Standardoption angeboten und Gerichte mit tierischen Produkten nur auf Nachfrage, wird die vegane Mahlzeit zu knapp 82 Prozent gewählt. [1] Insgesamt bieten die Studierendenwerke einfallsreiche vegane Gerichte an. Die konkreten Platzierungen sind wie folgt:

Fünf Sterne:

Mensa Pasteria TU Veggie 2.0 – die vegane Mensa des Studierendenwerks Berlin

Mensa „Rote Beete“ des Akademischen Förderungswerks Bochum

Vier Sterne:

Blattwerk – deine vegetarische Mensa des Studierendenwerks Hamburg

Mensa Bambus des Studierendenwerks Mainz

Drei Sterne:

Mensa Academica des Studierendenwerks Aachen

Mensa der Universität Augsburg des Studierendenwerks Augsburg

CAMPO Campusmensa Poppelsdorf des Studierendenwerks Bonn

Mensa Scheffelberg des Studentenwerks Chemnitz-Zwickau

Alle Mensen des Studierendenwerks Darmstadt

Hauptmensa des Studierendenwerks Dortmund

Mensa Langemarckplatz des Studierendenwerks Erlangen-Nürnberg

Hauptmensa Essen und Hauptmensa Duisburg des Studierendenwerks Essen-Duisburg

Mensa Eberswalde Stadtcampus des Studierendenwerks Frankfurt (Oder)

Mensa Rempartstraße des Studierendenwerks Freiburg

Mensa Otto-Behaghel-Straße des Studentenwerks Gießen

Mensa Neuwerk des Studentenwerks Halle

Alle Mensen des Studentenwerks Hannover

Mensa Heilbronn am Bildungscampus des Studierendenwerks Heidelberg

Hauptmensa 2 des Studierendenwerks Kaiserslautern

Zentralmensa des Studierendenwerks Kassel

Mensa Uni-Campus des Studierendenwerks Koblenz

Mensa am Medizincampus des Studentenwerks Leipzig

Mensa Erlenring des Studentenwerks Marburg

Mensa am Ring des Studierendenwerks Münster

Mensa Academica des Studierendenwerks Paderborn

Mensa Filmuniversität des Studentenwerks Potsdam

Mensa Uhlhornsweg des Studentenwerks Oldenburg

Mensa Campus Saarbrücken des Studierendenwerks Saarland

Mensa Lübeck des Studentenwerks Schleswig-Holstein

Mensa AR des Studierendenwerks Siegen

Mensa Musikschule des Studierendenwerks Stuttgart

Mensa Tarforst des Studierendenwerks Trier

Alle Mensen des Studierendenwerks Ulm

Zwei Sterne:

Mensa HTWG des Seezeit Studierendenwerks Bodensee

Mensa Campus Bielefeld des Studierendenwerks Bielefeld

Hauptmensa des Studierendenwerks Düsseldorf

Cafeteria Dasein des Studierendenwerks Frankfurt am Main

Mensa am Berthold-Beitz-Platz des Studierendenwerks Greifswald

Kantina Kreativa des Studentenwerks Ost Niedersachsen

Mensa Prinz Karl des Studierendenwerks Tübingen-Hohenheim

Mensa Landau des Studierendenwerks Vorderpfalz

PETAs Motto lautet: Tiere sind nicht dazu da, dass wir an ihnen experimentieren, sie essen, sie anziehen, sie uns unterhalten oder wir sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten. Die Organisation setzt sich gegen Speziesismus ein – eine Form von Diskriminierung, bei der Tiere aufgrund ihrer Artzugehörigkeit abgewertet werden. Der Mensch wird hierbei allen anderen Spezies gegenüber als überlegen angesehen. Daneben wird auch zwischen verschiedenen Tierarten unterschieden: So werden beispielsweise Schweine, Rinder und Hühner gequält und getötet, Hunde und Katzen hingegen liebevoll umsorgt.