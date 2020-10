„Dream & Fly“-Shows der beliebten Zauberbrüder aus Bünde auf 2021 verlegt

20. (Samstag) und 21. März (Sonntag) 2021 • Beginn: 13.00 und 19.00 Uhr

HalleWestfalen. Aufgrund der aktuellen Unsicherheit bei der Planung und Realisierung von Veranstaltungen mit mehr als 3.000 Besuchern finden die im November und Dezember angekündigten „Dream & Fly“-Shows der Ehrlich Brothers nicht statt. Damit die vielen Fans nicht bis nächstes Jahr auf die Fortsetzung der Tour warten müssen, haben die beiden Zauberbrüder sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: In der Vorweihnachtszeit gehen sie mit einer speziellen Show auf Tour. „LET IT SNOW – die magische Weihnachtsshow“ wird in Hallen zu sehen sein, für die ein von behördlicher Seite genehmigtes Sicherheits- und Hygienekonzept vorliegt. Das heißt, diese besondere Show der Ehrlich Brothers findet in kleineren Dimensionen statt als ihre großen Arena-Shows mit „Dream & Fly“ im nächsten Jahr.

Für „LET IT SNOW – die magische Weihnachtsshow“ bringen die Ehrlich Brothers ein „Best of“ ihrer Lieblingsillusionen mit und werden brandneue Kunststücke dabei haben, die sie in weihnachtlich-winterlicher Atmosphäre inszenieren werden. Ein ganz spezielles, magisches Erlebnis in der kalten Jahreszeit!

Zum Hintergrund: Die Ehrlich Brothers waren die ersten Künstler, die nach dem Lockdown in einer Arena vor mehreren tausend Zuschauern auftraten. Die Resonanz nach der Show im September im ISS Dome in Düsseldorf war überwältigend. Das vom Land Nordrhein-Westfalen (NRW) und den Gesundheitsbehörden genehmigte Hygienekonzept bewies, dass Veranstaltungen in dieser Größenordnung sicher realisiert werden können. Alle Besucher hatten sich vorher registriert, trugen während der zweieinhalbstündigen Show ihre Mund-Nasen-Bedeckung und zeigten sich erfreut über die perfekte Organisation. Dennoch währte die Freude bei den Künstlern und ihrem Veranstalter nur kurz: Die für den Folgetag angesetzte Show in Köln wurde von der Stadt kurzfristig verboten.

Stefan Schornstein, Geschäftsführer von S-Promotion: „Eine so krasse Stimmungsschwankung erlebt man als Künstler und Veranstalter selten. Das Risiko einer kurzfristigen Absage ist einfach zu hoch, da sich in diesem Moment niemand von den Verantwortlichen darüber Gedanken macht, wer für den finanziellen Schaden aufkommt, wenn von heute auf morgen eine Produktion mit 22 Sattelschleppern und mehr als 100 Beschäftigten gestoppt wird. Deshalb wird es in diesem Jahr keine große Arena-Show mehr mit uns geben.“

Andreas und Chris Ehrlich: „Die Show in Düsseldorf im September hat uns gezeigt, wie sehr die Fans uns vermissen. Umgekehrt genauso. Deshalb ist die Freude bei uns und unserer Crew groß, dass wir mit ‚LET IT SNOW – die magische Weihnachtsshow‘ eine Möglichkeit gefunden haben, unter den derzeitigen Bedingungen auf Tour zu gehen. Es wird eine mega-magische Weihnachtszeit!“