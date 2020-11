John und Joe – Schauspiel von Ágota Kristóf

Kalletal. John und Joe sind zwei Männer, die sich fast täglich in einem Café treffen. Sie sitzen da, zusammen und doch jeder für sich und jedes noch so simple Gespräch birgt Fallstricke. Jedes Wort ist der Versuch, sich selbst oder dem anderen zu suggerieren, man habe etwas zu sagen. So wird jedes Gespräch zum Ritual, jedes Treffen der beiden ist geprägt von der Macht der Gewohnheit. Doch dieses Mal gibt es einen Riss, das alltägliche Muster der Begegnung funktioniert nicht mehr, es kommt zur Katastrophe. Doch wie schaffen es John und Joe, wieder in ihre bewährte Routine zu kommen? Diese Begegnungen sind für beide lebenswichtig, denn sie haben nur sich. Die reduzierte Sprache und die teilweise trivialen Gespräche lassen viel Raum zwischen den Zeilen für Ungesagtes und Unsagbares. Ein Männerpaar, angesiedelt zwischen Becketts Wladimir und Estragon aus „Warten auf Godot“ und Stan und Ollie. Am 07.11.2020 ab 20:15h: Digitales-Online-Theater Live bei ZOOM.

Die Zugangsdaten zur Konferenz-App ZOOM finden Sie rechtzeitig auf der Homepage des Theaterlabors: www.theaterlabor.de Der Eintritt ist frei! Einlass in das digitale Foyer: 19:45 Uhr (Hier können noch technische Fragen geklärt werden). Die für den 07. und 08.11.2020 geplanten Aufführungen des Theaterstückes „John & Joe“ in Kalletal- Bavenhausen und – Langenholzhausen werden zusammengelegt und online live präsentiert.