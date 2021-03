Digitales Lesewochenende

Zwei Autorinnen stellen ihre Romane vor

Minden. „Auch wenn der Inzidenzwert in Minden eine Öffnung der Kultureinrichtungen bisher verhindert hat, lädt die Stadtbibliothek Minden alle Buchliebhaber*innen am letzten Märzwochenende zur digitalen Begegnung mit zwei Autorinnen ein“, sagt Berit Arend. Sie ist seit Oktober 2020 Koordinatorin für das Projekt „Sonntags in die Bibliothek“.

Am Samstag, 27. März, stellt Olga Grjasnowa im Stream ihren Roman „Der verlorene Sohn“ vor. Am Tag darauf, also am 28. März, folgt im Rahmen des Projekts „Sonntags in die Bibliothek“ eine Online-Lesung von Sandra Lüpkes, die ihren Roman „Die Schule am Meer“ vorstellt. Beide Veranstaltungen beginnen um 18 Uhr.

Die Autorinnen lesen nicht nur, sie erzählen auch interessante Geschichten rund um die Entstehung der Bücher. In Gesprächsrunden im Anschluss gibt es für das Publikum die Möglichkeit zum Austausch mit den Autorinnen.

Informationen zu den Veranstaltungen und zur Anmeldung gibt es auf der Homepage der Bibliothek.

Das Lesungswochenende wird gefördert im Rahmen des Programms „Neustart Kultur“ und im Fonds „hochdrei – Stadtbibliotheken verändern“ der Kulturstiftung des Bundes (www.kulturstiftung-bund.de/hochdrei und https://neustartkultur.de/)