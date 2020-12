Digitale Weltpremiere in der Weberei – Erster interaktiver Gütersloh-Krimi mit Raiko Relling

Gütersloh. Die legendären Mordfälle aus Gütersloh, die der heimische Autor Raiko Relling in seinen spannenden Kurzgeschichten verfasst, sind mittlerweile über die Grenzen der Dalkestadt hinaus bekannt und beliebt. Gemeinsam mit dem hiesigen Kulturzentrum entstand nun die Idee für den ersten virtuellen, interaktiven Gütersloh-Krimi. „Lesen vor der Handy-Kamera kann jeder, wir suchten nach etwas Originellerem“, erklärt Weberei-Chef Steffen Böning den Ursprung des Projektes. Gemeinsam mit seinem Weggefährten Christoph Hünermann, mit dem er schon während der ersten Lockdowns die beliebten „Knötterpott“-Hefte für Kinder herausgab, konzipierte er den Krimi mit Live-Feedback.

„Die Zuhörer können in Echtzeit miträtseln, was im jeweiligen nächsten Abschnitt der packenden Geschichte passiert“, erklärt Raiko Relling das Format. Einen klassischen Gewinner wird es bei den Mitratenden nicht geben, aber die Antworten und Kommentare, die online gegeben werden können, fließen in die Lesung ein. Verfolgt werden kann die Lesung aus der Weberei am Mittwoch, 9. Dezember um 19:00 Uhr über www.weberei.de per Laptop oder Handy. Auf diese Weise kann in dieser Zeit der Kontaktbeschränkungen ein besonderes Gemeinschaftsgefühl aufkommen, so dass diese Darbietung gleich doppelt spannend wird. Eine weitere Lesung dieser Art ist für die Folgewoche am 16. Dezember geplant.