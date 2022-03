Digitale Radrouten: Die neuen Touren machen Lust aufs Radfahren durch Lippe

Kreis Lippe. Der Kreis Lippe ist in der Radverkehrsförderung sehr aktiv und jetzt machen neue digitale Radrouten Lust aufs Radfahren durch Lippe. Zusammen mit dem ADFC Kreis Lippe e.V. und drei Städten hat die Lippe Tourismus & Marketing GmbH neue digitale Radrouten erarbeiten und in digitalen Portalen hinterlegt.

Weitere Städte und Gemeinden aus Lippe wollen Lage, Oerlinghausen und Leopoldshöhe folgen und Touren konzipieren.

Die Lippe Tourismus & Marketing (LTM) GmbH unterstützt die Kommunen bei der touristischen Förderung des Radverkehrs. Durch Kreistagsbeschluss hat die Politik die LTM beauftragt, neue touristische digitale Radrouten zu entwickeln. Dabei kooperiert die LTM GmbH mit den Sachverständigen des ADFC Kreis Lippe e.V., welche die Routenvorschläge auf Herz und Nieren prüfen und kompetent weiterentwickeln.

Wichtig bei der vorherigen Prüfung ist nicht nur die Qualität der geplanten Tour, sondern auch, dass bei deren Verlauf nicht die Eigentumsrechte anderer verletzt werden. Anschließend werden die Touren dann digital aufbereitet und veröffentlicht. Drei der lippischen Kommunen haben sich bereits auf den Weg gemacht und haben digitale Touren-Vorschläge in Abstimmung mit dem ADFC Kreis Lippe e.V. entwickelt. Weitere Kommunen, wie Detmold, Lügde, Horn-Bad Meinberg haben auch das Thema für sich erkannt und beginnen mit den Planungen.

Lippe trägt das Gütesiegel „Fahrradfreundlicher Kreis“, ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS) und hat mit Jürgen Deppemeier einen Radverkehrsbeauftragen in der Kreisverwaltung. Der Radverkehr erlebt einen Aufschwung. Durch die Klimaschutzbewegung, aber auch durch ein verändertes Mobilitätsverhalten in der Pandemie, nutzen die Menschen vermehrt das Rad. Die digitalen Radrouten sind Angebote für Touristen und auch für die Naherholung geeignet.

„In Lippe kann man sich auf das ausgeschilderte Radverkehrsnetz verlassen. Knapp 1.000 Kilometer markiert mit rot-weißen Wegweisern bieten eine gute Orientierung. Die touristischen Radrouten sind besonders gekennzeichnet und jetzt auch immer häufiger digital zu finden. Einfach den Streckenverlauf auf das Smartphone laden und los geht die Tour durch Lippe“, erklärt Landrat Dr. Axel Lehmann. Ausblicke, Sehenswürdigkeiten und Einkehrmöglichkeiten haben die lippischen Touristiker und auch die Partner aus ganz OWL online, beispielsweise im interaktivem Tourenportal Teutonavigator, hinterlegt.

„Im Teutonavigator, dem interaktiven Tourenportal in unserer Region, können Sie aus über 1.000 Touren – Wanderung oder Radtour, Pilger- oder Reitweg, Kanu- oder Motorradtour – wählen und diese auf dem Handy oder per gpx-Track mitnehmen“, lädt Günter Weigel ein, die Region zu erkunden. Die Routen unter www.teutonavigator.com sind geprüft und enthalten zudem Hinweise zur Anreise mit ÖPNV. Die interaktive Karte bietet zusätzlich Informationen zu über 2.000 Ausflugszielen, Einkehrmöglichkeiten und den dazugehörigen Öffnungszeiten.