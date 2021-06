„Digital Speaker Series“: Neue Veranstaltungsreihe der garage33 mit Vorträgen von Gründungsexperten

Paderborn. Mit der „Digital Speaker Series“ hat die garage33, das Gründungszentrum der Universität Paderborn, eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Prominente Unternehmer berichten zwischen Ende Mai und Ende Juli von den Chancen und Herausforderungen im Gründungsalltag und von ihren langjährigen Erfahrungen in Spitzenpositionen großer Unternehmen. Die Veranstaltungsreihe richtet sich an die Projektteams des „seed2series Corporate Entrepreneurship“-Programms, bestehend aus Mitarbeitenden und Studierenden, sowie an Gründer und an die „Top Talents“ des Technologietransfer- und Existenzgründungs-Centers (TecUP). Die Teilnehmenden können durch das persönliche Format mit Präsentationen und anschließenden Podiumsdiskussionen von dem Fachwissen der Vortragenden profitieren und haben zudem die Möglichkeit, mit den Experten in einen informellen und offenen Austausch zu kommen. Aufgrund der Coronapandemie finden die Vorträge digital statt.

Von erfahrenen Unternehmern lernen

Am Mittwoch, 23. Juni, ist Dr. Frank Hornung Gastredner bei der „Digital Speaker Series“. Der Unternehmenschef der Edelmann Group weist langjährige Erfahrungen in verschiedenen Managementpositionen vor und war zudem Leiter der Finanzabteilung bei AB Enzymes und SIG Combibloc sowie Non-Executive Director der ABF Deutschland Holding. Am Montag, 12. Juli, berichtet Ragip Aydin, Gründer und Geschäftsführer der Raynet GmbH, von seinen Erfahrungen und gibt den jungen Talenten Tipps für eine erfolgreiche Unternehmensgründung. Der Softwarehersteller und Serviceprovider mit Hauptsitz im Technologiepark in Paderborn hat mittlerweile mehr als 100 Mitarbeitende. Am Dienstag, 27. Juli, schließt der erste Teil der Veranstaltungsreihe mit der Keynote von Dr. Elke Radeke, Mitgründerin und Vorstandsmitglied der INCONY AG. Radeke hat Informatik und Betriebswirtschaft in Koblenz und Paderborn studiert und im Bereich Datenbanken promoviert. Sie war im Forschungsinstitut C-LAB bei einem Projekt in Kooperation mit den Firmen Siemens und Bertelsmann tätig und hat unter anderem bis zum Jahr 2000 mehrere europaweite Projekte zur webbasierten, medien-übergreifenden Pflege von Produktdatenbanken geleitet. Radeke ist zudem im Beirat der garage33 aktiv und schätzt die Nähe zur Universität Paderborn und zum Gründungszentrum.

„Mit unseren Gästen der ‚Digital Speaker Series‘ konnten wir hochkarätige Unternehmerpersönlichkeiten als Vortragende gewinnen, von deren Erfahrung unsere jungen Talente und Gründenden lernen können und inspiriert werden“, freut sich Prof. Dr. Rüdiger Kabst, wissenschaftlicher Leiter der garage33.

Erfolgreicher Auftakt mit zwei Innovationsexperten

Am 26. Mai gab Prof. Dr. Gunter Olesch bereits den erfolgreichen Auftakt der Veranstaltungsreihe. Olesch, der von 1989 bis 2020 als Geschäftsführer im Top Management bei Phoenix Contact gearbeitet und schon in jungen Jahren sein erstes Unternehmen gegründet hat, sprach in einer einstündigen Keynote über seine Erfahrungen als Gründer und Geschäftsführer. Aktuell kehrt er zu seinen Wurzeln zurück und gründet erneut. In seinem Vortrag gab er den jungen Innovatoren mit auf den Weg, dass visionäres Management, eine starke Persönlichkeit sowie Mut und Durchhaltevermögen für eine erfolgreiche Gründung essentiell seien.

Am 15. Juni hielt Thomas Sattelberger, der als führender deutscher Personalmanager gilt, einen Vortrag zum Thema „Innovationswettlauf der Nationen“. Er blickt auf fast vier Jahrzehnte Erfahrung in Management und Personalarbeit zurück und hat unter anderem als Vorstand bei der Continental und der Deutschen Telekom AG diverse Transformationsprojekte federführend mitgestaltet. 1997 hat er mit der Lufthansa School of Business die erste „Corporate University“ im deutschsprachigen Raum gegründet. Die „Ignoranz gegenüber Plattformen in deutschen Chefetagen“ zeige, vor welchen Transformationsherausforderungen Deutschland stehe, beschreibt Sattelberger die Abgeschlagenheit in einschlägigen Innovationsrankings. Auch Mittelständler seien bei diesem Thema gefordert, denn deren Innovationsdynamik lasse über die letzten Jahre nach. Dennoch sieht Sattelberger im internationalen Wettbewerb gerade im Mittelstand große Chancen, wenn es gelingt, die Basis der „Hidden Champions“ – so werden weitestgehend unbekannte aber dennoch marktführende Unternehmen genannt – im Bereich „Deep-Tech“ auszuweiten. Deutschland habe mit einem Anteil von 1.500 der geschätzt weltweit agierenden 2.700 „Hidden Champions“ eine solide Basis und explizit die Region OWL sei in Nischenstrategien federführend, erklärte der Experte.

Text: Lena Gold

Grafik (TecUP): Bei der neuen Veranstaltungsreihe „Digital Speaker Series“ der garage33 berichten prominente Unternehmer jungen Talenten und Gründern von den Chancen und Herausforderungen im Gründungsalltag und von ihren langjährigen Erfahrungen in Spitzenpositionen großer Unternehmen.

