Prädikat wurde überprüft

Detmold. Diestelbruch bleibt Erholungsort! Diese gute Nachricht überbrachte Marion Schostag-Grondorf, Dezernentin der Bezirksregierung Detmold, zusammen mit Bürgermeister Rainer Heller. Die dazugehörige Urkunde nahmen Ortsbürgermeister Konrad Meierjohann und Vertreter des Vereins „Unser Diestelbruch e.V.“ bei einem Besuch im Ortsteil entgegen.

Diestelbruch ist bereits seit dem 24. Februar 1981 staatlich anerkannter Erholungsort. Alle zehn Jahre muss das Prädikat überprüft werden, das war jetzt wieder der Fall. Und natürlich hat Diestelbruch diese „Prüfung“ bestanden, die Voraussetzungen für das Prädikat liegen weiter vor und so bleibt die Bezeichnung „Erholungsort Diestelbruch“ erhalten. Dafür wurde im Ortsteil einiges getan: Die Behindertentoilette samt Zugang wurde in den letzten Jahren wieder hergerichtet, die Boule-Bahn nahe des Treffpunkts „Haus der Diestelbrucher“ wird rege genutzt und der Leistruper Wald lockt mit tollen Wanderwegen, unter anderem mit der Leistruper-Wald-Route, einem Walderlebnis- sowie einem Waldlehrpfad. Also Erholung pur und das ganz stadtnah.