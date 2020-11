Eine exklusive Stunde auf der Sparrenburg verschenken

24 neue Termine für ein „Picknick mit Ausblick“ auf Bielefelds Wahrzeichen

Bielefeld. Wer eine Geschenkidee für Weihnachten sucht, die auch unter Corona-Bedingungen funktioniert, der kann ein ganz besonderes Erlebnis auf der Sparrenburg verschenken: ein „Picknick mit Ausblick“. Vielleicht eine außergewöhnliche Idee für ein romantisches Rendezvous? Bielefeld Marketing bietet 24 neue Termine vom 9. Januar bis 28. März 2021 immer samstags und sonntags jeweils von 17 bis 18 Uhr für dieses besondere Highlight an. In 31,5 Meter Höhe erhalten die Teilnehmer nicht nur den schönsten Panoramablick auf Bielefeld. Das historische Gemäuer wird für eine exklusive Stunde zum privaten Refugium. Für den kulinarischen Genuss sorgt ein ostwestfälisches Picknick-Paket mit Snacks und Getränken. Das Angebot ist übrigens wetterfest. In der kalten Jahreszeit sowie bei schlechter Witterung wird das Picknick im Inneren des Turms aufgebaut.

Die Turmspitze ist dabei jederzeit begehbar. An wärmeren Tagen findet das Picknick oben auf der Plattform statt. Das „Picknick mit Ausblick“ kann als Paar oder als Gruppe mit bis zu fünf Personen gebucht werden (unter Einhaltung der zu dem Zeitpunkt geltenden Corona-Schutzverordnung). Das Angebot gibt es ab 99 Euro (für zwei Personen) und ist auch als Gutschein buchbar im Bielefeld-Online-Shop. Für eine Beratung ist die Tourist-Information im Neuen Rathaus derzeit dienstags und mittwochs von 11 bis 16 Uhr, donnerstags und freitags von 11 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Montags ist die Tourist-Information telefonisch unter 0521-516999 von 10 bis 15 Uhr erreichbar.

Alles zum „Picknick mit Ausblick“.