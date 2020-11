Die Zweite Welle Digitale Aufführung per Zoom-Video-App

Bielefeld. Ausgehend von einer Recherche zur Situation von Frauen in der durch die Corona-Pandemie veränderten Situation – insbesondere von berufstätigen Müttern, ist „ Die Zweite Welle“ ein Stück über das Hier und Jetzt in der Pandemie, über das Besinnen und die Klarheit, das schmerzhafte und das leichte Lernen, über den unbedingten Willen, dem eigenen Leben einen Sinn zu verleihen, die Kraft, die aus der Kapitulation erwächst und die Schönheit des Geschichten Erzählens. „ Die Zweite Welle “ fragt uns, was sein soll. Im Rahmen der Recherche wurde ein digitaler Briefkasten eingerichtet. Besonders Frauen und Mütter aus der Region Nordlippe nutzten diesen Briefkasten, um von ihren Geschichten und Erfahrungen während der Corona – Pandemie zu berichten. Diese Geschichten wurden in die Inszenierung des Stückes aufgenommen.

Aus den Erfahrungen der letzten Monate heraus haben wir das Stück„ Die Zweite Welle “ direkt als digitale Aufführung konzipiert. Es wird jeweils live im Theaterlabor Bielefeld inszeniert und per Zoom-Video-App ins Internet gestreamt. Mit dem Kauf eines Tickets über die Seite: www.kulturoeffner.de erhalten Sie einen Link zum Zoom-Stream. Eine Einführung in die Nutzung von Zoom findet sich zeitnah auf: www.theaterlabor.de. An den Aufführungstagen können Sie sich ab 19:30 Uhr über den Link einwählen und werden in die Technik eingeführt.