Paderborn .Die Ausstellung „Die Weltenlauscher. Erfindungen und Denkapparate von Erwin Grosche“ zeigt ab März im Stadtmuseum Paderborn ausgefallene Exponate, Requisiten, Texte, Filme und Bilder des emsigen Paderborner Schriftstellers und Erfinders Erwin Grosche. Erfindungen und Denkapparate, die der Paderborner Künstler in seinem fast 50-jährigen Bühnenleben erfunden und erdacht hat, sind zu sehen. Da trifft sich der Tigerstuhl mit der Peter Sloterdijk Entspannungstasche, da helfen Windkarten beim Luftzufächeln und Entschleunigungstüten beim Abstoppen an steilen Hängen. Da wird ein Film im Bauchkino gezeigt und der Regenhut hilft beim richtigen Umgang mit trockenen Pflanzen. Die Pssst-Kiste lädt zum Verweilen ein und der 6-Fingerhandschuh ziert zarte Frauenhände. Die Ausstellung richtet sich an alle kleinen und großen Menschenkinder, die neugierig sind und mit den Weltenlauschern in die Welt hören wollen. Die Ausstellung wurde in Kooperation mit dem Kulturgut Haus Nottbeck konzipiert.

Einen kleinen Einblick in die Ausstellung gibt es auf der Website des Stadtmuseums www.paderborn.de/microsite/stadtmuseum/index.php. Das Team vom Stadtmuseum hofft, das Publikum ab März in der Ausstellung begrüßen zu können.

Eine Reihe von Veranstaltungen wie „Mach mit! Die Familienführungen“, Lesungen mit Erwin Grosche, der Padermanntag für Familien, die Preview des Films „Der Tortentester“, der durch den Paderborner Kultursoli ermöglicht wurde, und Ferienworkshops für Kinder runden die Ausstellung ab, sofern dies unter der aktuellen COVID-19 Entwicklung zulässig ist. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist nur mit Anmeldung per Mail. Alle Veranstaltungen finden unter Vorbehalt und unter der aktuellen Corona-Schutzverordnung statt. Aktuelle Information unter Stadtmuseum Paderborn www.paderborn.de/stadtmuseum und telefonisch 05251 881 1247.