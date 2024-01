Die Webseite der Kulturagentur im neuen Gewand

Die Kulturagentur des Landesverband Lippes hat ihre Webseite modernisiert

Lemgo. Mehr Raum für Kultur – das ist das Motto der Kulturagentur des Landesverbandes Lippe. Dies soll aber nicht nur „offline“ in die Welt getragen werden, sondern auch online präsent sein. Aus diesem Grund freut sich die Kulturagentur über die Neuveröffentlichung ihrer umfassend modernisierten Webseite. Die neue Seite bietet einen detaillierten Überblick über bevorstehende Kulturveranstaltungen, aber auch zahlreiche Hintergrundinformationen zu den verschiedenen geförderten Projekten, zu vergangenen Ausstellungen und den künstlerischen Nachlässen sind dort zu finden.

„Mit dem Relaunch unserer Webseite möchten wir nicht nur eine informativere Plattform schaffen, sondern auch Begeisterung für die Kultur im Kreis Lippe wecken. Die neue Webseite spiegelt unsere Leidenschaft für Kunst und Kultur wider und lädt dazu ein, die Vielfalt unserer malerischen Region zu entdecken“, so Jörg Düning-Gast, Verbandsvorsteher und Leiter der Kulturagentur.

„Großen Wert haben wir auch auf die Benutzerfreundlichkeit gelegt. Die Seite repräsentiert die verschiedenen Angebote der Kulturagentur, aber soll auch dazu veranlassen selbst aktiv zu werden und sich mit der Kunst in einer ländlichen Region auseinandersetzen“, ergänzt Dr. Mayarí Granados, stellv. Leiterin der Kulturagentur. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die neue Seite zu erkunden und sich von der lebendigen Kulturlandschaft Lippes inspirieren zu lassen. Die Adresse lautet: www.kulturagentur-online.de

Lippische Kulturagentur:

Die Lippische Kulturagentur wurde 1971 gegründet. Sie verantwortet gemeinsam mit der Stadt Schieder-Schwalenberg die Kunst- und Kulturangebote in der Malerstadt Schwalenberg. Sie organisiert das museumspädagogische Programm auf der Burg Sternberg, die Offenen Ateliers in Lippe sowie Kunstausstellungen. Zudem verwaltet sie diverse künstlerische Nachlässe und hält Kunstwerke zeitgenössischer, lippischer Künstlerinnen und Künstler zur Ausleihe in der Artothek vor. Nicht zuletzt fördert die Lippische Kulturagentur Kulturträger und Kulturschaffende umfangreich und unterstützt Schulen.

Träger der Lippischen Kulturagentur ist der Landesverband Lippe. Über die Kulturagentur hinaus zählen zu den bedeutenden Einrichtungen und Vermögenswerten des Landesverbandes Lippe: das Hermannsdenkmal mit der Waldbühne, die Externsteine, das Lippische Landesmuseum Detmold, die Lippische Landesbibliothek Detmold, das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, die Burg Sternberg, Denkmäler, Immobilien und Domänen, rund 15.900 Hektar naturnah und nachhaltig bewirtschafteter Wald sowie rund 3.300 Hektar landwirtschaftliche Flächen.