Die Webe quizzt mit Special Guest Willi Herren

Gütersloh. Die Lindenstraße war mit fast 35 Jahren eine der ältesten Serien im deutschen Fernsehen – höchste Zeit, die Mutter der deutschen Seifenopern mit einem Weberei-Quiz zu würdigen: Am Freitag, den 9. Oktober um 20:00 Uhr startet Die Webe quizzt – Das Lindenstraßen-Spezial. Bei dieser Ausgabe wird in der Weberei das Lindenstraßen-Wissen der Gütersloher Ratefüchse auf die Probe gestellt, moderiert von niemand Geringerem als dem Lindenstraßen-Darsteller Willi Herren alias Serienbösewicht Olli Klatt.

Anlässlich des diesjährigen Endes der Kultserie wird bei dem beliebten Quiz-Format in der Weberei der Fokus auf die Lindenstraße gelegt: Alle Fans und Nicht-Fans haben die Möglichkeit einen unterhaltsamen Feierabend zu verleben und mit ein bisschen Glück und noch ein bisschen mehr Wissen tolle Gewinne abzustauben. Dieses Mal führt der ehemalige Lindenstraßen-Darsteller Willi Herren als Moderator die Teams durch spannende Fragerunden. Der Schauspieler und Schlagersänger feierte 1992 als Darsteller in der Kultserie seinen Durchbruch und ist mittlerweile bekannt aus verschiedensten TV-Formaten wie „Das Dschungelcamp“, „Promi Big Brother“ oder „Das Sommerhaus der Stars“.

„Zuletzt war der Geist von Olli Klatt noch in den letzten Folgen der Lindenstraßen zu sehen – in der Weberei ist Willi Herren dann aber wahrhaftig! Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Abend ganz im Zeichen der Lindenstraße“, so Programmleitung Jana Felmet. „Man muss kein ausgewiesener Lindenstraßen-Experte sein, um mitraten zu können“, ergänzt Weberei-Chef Steffen Böning, selbst bekennender Fan der Serie und gemeinsam mit Willi Herren Gastgeber des Abends. Neben Fragen zur Lindenstraße werden allgemeine Rätsel zu Film und Fernsehen gestellt, sodass natürlich auch alle Nicht-Serien-Fans herzlich eingeladen sind, um den Titel der Kiez-Krone zu spielen.

Da es an diesem Abend keine Tischreservierungen gibt, wird empfohlen rechtzeitig vor Ort zu sein. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregelungen statt. Das nächste Weberei-Quiz findet dann wieder in gewohnter Manier mit Moderator Marc-Oliver Schuster statt am Freitag, den 13. November ab 20:00 Uhr.