Die Stadtbücherei in Bad Oeynnhausen unter Coronabedingungen öffnet

Anzahl der Besucher begrenzt

Bad Oeynhausen. Die Stadtbücherei Bad Oeynhausen bleibt unter den derzeit geltenden Coronabedingungen geöffnet. Der Aufenthalt ist mit Blick auf die aktuelle Coronaschutzverordnung allerdings auf 15 Minuten begrenzt. Tageszeitungen, Internetnutzung, WebOPAC und Sitzgelegenheiten stehen nicht zur Verfügung. Alle Leser haben die Möglichkeit angefallene Gebühren auf Wunsch auch bargeldlos zu zahlen. Die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Besucher ist begrenzt und die Kontaktdaten der Leser müssen zum Nachhalten möglicher Corona-Fälle aufgenommen werden. „Daher sollten Kundinnen und Kunden Ihren Büchereiausweis zum Registrieren bereithalten“, rät Büchereileiterin Mareike Skibba, die gleichzeitig für entstehende Wartezeiten um Verständnis bittet. „Wie bisher auch bitten wir die Leser um Einhaltung der AHA-Regeln in den Räumen der Bücherei einzuhalten und die Hände am Eingang zu desinfizieren.“ Ebenso ist jeder Leser ab 6 Jahren gehalten, pro Person einen Korb mit in die Bücherei zu nehmen. Außerdem besteht in der Bücherei sowie im gesamten Lenne-Karree Mund-Nasenschutz-Pflicht.

Alle Lesefreunde haben die Möglichkeit in dem büchereieigenen Online-Katalog verfügbare Medien einzusehen, um Ihren Aufenthalt so kurz wie möglich zu gestalten. Die Nutzung der „Onleihe“ und dem Musik -Streamingdienst freegalmusic ist ebenfalls nach technischen Schwierigkeiten in den letzten Tagen wieder möglich. Die Onlineangebote sind über Links auf der Internetseite der Stadt Bad Oeynhausen erreichbar. Die Stadtbücherei Bad Oeynhausen feiert in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag. Aufgrund der Coronazeit möchten wir dies zumindest im kleinen Rahmen mit den Lesern feiern. Dazu bietet die Bücherei Aktionswochen an: Alle Leser haben die Möglichkeit DVD´s und Konsolenspiele ohne Gebühr auszuleihen.

Des Weiteren sind alle Freunde der Bücherei eingeladen an einem Kreativwettbewerb „Schenk uns ein Wort/Schenk uns ein Bild“ teilzunehmen, in dem jeder ein persönliches Erlebnis mit der Bücherei in Textform schildert oder auch ein Bild gemalt werden kann. Vordrucke dafür sind in der Bücherei erhältlich. Die schönsten Beiträge werden Ende November mit tollen Preisen prämiert. Kinder haben täglich die Möglichkeit an der Büchermonsterjagd „Findet Monsti!“ teilzunehmen und tolle Preise zu gewinnen. An allen D-Tagen, das hießt dienstags und donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr findet das Glücksraddrehen für Kinder statt und Clown Chaos und hält kleine Geschenke für Kinder bereit. Die Aktionswochen enden am Samstag, 14.11.2020.