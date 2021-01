Die Sekundarschule stellt sich vor – 100% digital

Rahden. Wie bereits angekündigt, kann der alljährliche „Tag der offenen Tür“ an der Sekundarschule in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Deshalb hat sich die Schule eine ganz besondere Art der Vorstellung überlegt. Auf der schuleigenen Homepage www.sekundarschule-rahden.de können sich die Viertklässler mit ihren Eltern ab dem 7.1.2021 auf einen virtuellen Rundgang durch die Schule begeben. Nach der Begrüßung durch die Abteilungsleiterin Susanne Schlottmann können sie als Besucher das Schulgelände erkunden und einen Einblick in die unterrichtliche und pädagogische Arbeit gewinnen. „Außerdem haben wir als Schule unseren eigenen You Tube-Kanal“, ergänzt Marc Kruke vom Planungsteam.

Darüber hinaus ist die Sekundarschule sehr gut auf die Verlängerung des Lockdowns vorbereitet. Die Lehrer wurden intern geschult, um das Lernen auf Distanz bestmöglichst begleiten zu können. Über die Online Plattform Iserv werden ab Montag Aufgaben an die Schüler gestellt, die im Laufe der Woche bearbeitet werden müssen. „Um den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern nicht zu verlieren und um sie im Lernen zu unterstützen, bieten die Lehrer regelmäßige digitale Sprechzeiten über das Videomodul bei Iserv an“, erklärt Schulleiterin Margarete Kaiser. „Eine individuelle Beratung außerhalb der Sprechzeiten ist natürlich immer möglich“, fügt sie hinzu. Schülerinnen und Schüler ohne digitale Endgeräte sind von der Schule mit iPads versorgt werden. So dürfte dem Lernen auf Distanz nichts mehr im Wege stehen.

Die Sekundarschule wird von Montag bis Freitag immer geöffnet sein. Auch das Sekretariat wird besetzt sein. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage der Schule (www.sekundarschule-rahden.de).