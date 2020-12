Die Rathaus – Tanne der ganz besonderen Art in Vlotho

Vlotho.Weihnachten kann kommen – zumindest aus Sicht der Vlothoer Stadtverwaltung, die sich seit einigen Tagen über eine ganz besondere Tanne freuen kann. Aber wie sagt man so schön? Besondere Zeiten erfordern eben besondere Maßnahmen. Denn anders als in den Vorjahren stammt der Baumschmuck in diesem Jahr nicht von Kita-Kindern aus Vlotho. Bedingt durch den Corona-Virus musste diese schöne Tradition für dieses Jahr aussetzen. Aber: „Kein Baum ist schließlich auch keine Lösung!“, meint Nicole Schweitzer, Pressesprecherin aus dem Rathaus. „Unsere Kollegin Barbara Schrader hatte die tolle Idee, dass wir unsere Tanne in diesem Jahr einfach selbst schmücken. Alle Mitarbeitenden konnten Baumschmuck von Zuhause mitbringen und aufhängen. Farbe und Form spielten keine Rolle, Hauptsache der Baum ist geschmückt. So ist schließlich eine kunterbunte Rathaus -Tanne entstanden“, freut sich Nicole Schweitzer.

Zuvor wurde durch Hausmeister Andreas Hansel eine Lichterkette an den Zweigen befestigt. Dass ein Weihnachtsbaum in der Adventszeit das Rathaus verschönert, hat jahrelange Tradition. Geschmückt wird er im Normalfall von einer Kita – Gruppe aus Vlotho. Bei der Gestaltung des Baumschmucks hatten die Mädchen und Jungen stets freie Hand. Auch neu in diesem Jahr sind die sechs blau – weiß- schwarzen Kugeln von Arminia Bielefeld, die ebenfalls die Tanne schmücken: „Aufgrund der besondere Lage in diesem Jahr hat der Verein seinen Partnerstädten Weihnachtskugeln zur Verfügung gestellt, um Bäume im öffentlichen Raum zu schmücken “, so Barbara Schrader vom Fachdienst Bildung und Kultur der Stadt Vlotho, die die Arminia – Kugeln gemeinsam mit Bürgermeister Rocco Wilken am Dienstag aufhängte. Die Partnerschaft zwischen dem DSC Arminia Bielefeld und der Stadt Vlotho besteht seit Sommer 2016