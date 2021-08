Die Freibadsaison in Detmold geht zu Ende

Detmold. Die Freibadsaison 2021 neigt sich dem Ende. Am kommenden Sonntag, 29. August 2021 schließen die vier Detmolder Freibäder in Hiddesen, Berlebeck/Heiligenkirchen, „Schwarzenbrink“ in Heidenoldendorf und „Fischerteich“ in Pivitsheide V.L. um 19.00 Uhr ihre Pforten.

Die coronabedingten Einschränkungen zu Beginn und das eher mäßige Wetter im weiteren Verlauf der Saison sorgten sowohl bei den Fachangestellten für Bäderbetriebe, den Verantwortlichen der DetCon GmbH als Betreiber, als auch bei allen Beteiligten Helfer für eine eher durchwachsene Freibadsaison.

Für das Jahr 2022 wünschen sich alle Beteiligten, dass die Badegäste eine weitgehend „normale“ Badesaison erleben dürfen.