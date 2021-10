Die Anmeldung für den Fachkongress „Digitale Innovationen für eine nachhaltige Entwicklung“ der FH Bielefeld ist ab sofort geöffnet

In Vorträgen, Workshops, Keynotes, einer Postersession, einem Science #FutureSlam und einem Hackathon werden während der Online-Fachtagung zukunftsweisende digitale Innovationen und Lösungen für nachhaltige Lebens- und Arbeitswelten diskutiert.

Bielefeld. Digitalisierung ist Megatrend in Wirtschaft und Gesellschaft. Während bis vor Kurzem die Diskussion des technisch Möglichen den Diskurs prägte, geht es mittlerweile um eine Auseinandersetzung mit den Einsatzfeldern und Folgen datenbasierter, digitaler Technologien für den Menschen, für Organisationen, für die Gesellschaft und für die Umwelt. Diese Wendung im Diskurs zeichnet die Fachtagung der Fachhochschule Bielefeld gemäß dem Jubiläumsmotto „50 Jahre Zukunft“ nach: Es geht darum, digitale Innovationen aufzuspüren, ihre Bedeutung für eine nachhaltige Lebens- und Arbeitswelt herauszuarbeiten und Gestaltungsimpulse abzuleiten.

Digitaler Fachkongress vom 17. bis 19. November 2021

Die Fachhochschule (FH) Bielefeld richtet vom 17. bis 19. November 2021 den digitalen Fachkongress „Digitale Innovationen für eine nachhaltige Entwicklung – Impulse der Fachhochschule Bielefeld für Wirtschaft und Gesellschaft“ aus. In Vorträgen, Workshops, einer Postersession, einem Science Slam und einem Hackathon setzt der Fachkongress seinen thematischen Rahmen auf zukunftsweisende digitale Innovationen für eine nachhaltige Entwicklung.

Im Fokus stehen digitales Lernen und Lehren, digitale Kompetenzen und Souveränität, Digitalisierung in Wirtschaft und Technik sowie im Gesundheits- und Sozialwesen. Am Vorabend des Kongresses wird am 17. November der Science #FutureSlam live übertragen, bei dem Hochschulangehörige ihre Forschungsthemen öffentlich präsentieren. Eröffnet wird der Kongress dann am 18. November mit zwei Keynotes, unter anderem vom Journalist, Autor und „brandeins“- Gründungsmitglied Wolf Lotter zum Thema „Zusammenhänge: Wie wir lernen, die Welt wieder zu verstehen“.

Alle Interessierten können sich ab sofort auf der Konferenzplattform https://conference.fh-bielefeld.de kostenlos anmelden. Der Fachkongress bietet mit seinen unterschiedlichen Formaten und Angeboten eine Drehscheibe, um mit Akteurinnen und Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in einen akademisch geprägten Austausch zu treten. Weitere Informationen und das ausführliche Programm unter www.fh-bielefeld.de/forschung/fachkongress-digitale-innovation-2021.

Vielfältiges Programm an drei Veranstaltungstagen

Der Digitalisierungskongress öffnet am Mittwoch, 17. November, mit einem Science Slam. Beim #FutureSlam stellen Studierende, Beschäftigte und Lehrende der Hochschulen in OWL ihre Forschungsthemen in kurzweiligen und humorvollen Beiträgen vor. Der #FutureSlam wird per Livestream übertragen, die Moderation übernimmt der Bielefelder Poetry-Slammer Kolja Fach.

Am 18. November erwartet die Teilnehmenden neben zahlreichen Vorträgen und Workshops zu den verschiedenen Themenschwerpunkten ein digitaler Galerie-Walk durch eine Postersession mit zahlreichen innovativen Beiträgen. Beim „Best-of-Hackathon“ präsentieren die Teilnehmenden verschiedener Fachdisziplinen kreative und innovative Ideen und Lösungen.

Der dritte Veranstaltungstag wird vom fachbereichsübergreifenden Forschungsverbund „CareTech OWL – Zentrum für Gesundheit, Soziales und Technologie” organisiert. Das Symposium gliedert sich in drei Sessions und eine Podiumsdiskussion, in deren Rahmen vorgestellt und diskutiert wird, wie mit einem breiten interdisziplinären Zugang und einer ganzheitlichen Sicht mit Hilfe von Technik Innovationen für Versorgungskontexte in den Feldern gesundheitlicher, pflegerischer, therapeutischer und sozialer Unterstützung befördert werden können.

Der Fachkongress wird in Kooperation der FH Bielefeld mit dem Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. ausgerichtet. Der Science #FutureSlam wird unterstützt von Bielefeld Marketing