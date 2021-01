DGB warnt vor Langzeitschäden für berufliche Bildung

Die Corona-Pandemie trifft den Ausbildungsmarkt im Agenturbezirk Bielefeld-Gütersloh

Bielefeld. Die Corona-Krise droht Langzeitschäden auf dem Ausbildungsmarkt zu hinterlassen. Es wurden deutlichweniger Ausbildungsverträge im Agenturbezirk Bielefeld-Gütersloh, also im Kreis Gütersloh und der Stadt Bielefeld abgeschlossen, als in der globalen Finanzkrise 2009/ 2010. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Ausbildungsplatzsituation sogarum knapp 11% weniger abgeschlossener Ausbildungsverträge verschlechtert.

Die Corona-Krise trifft auf einen ohnehin schon angespannten Ausbildungsmarkt. Schon vor Corona blieb gut jeder dritte Jugendliche mit Hauptschulabschluss ohne Ausbildung. Alle Vorzeichen zeigen schon jetzt, dass das Ausbildungsjahr 2021 kaum besser wird. Vor allem junge Menschen mit niedrigen oder mittleren Schulabschlüssen sowie Jugendliche aus Einwandererfamilien drohen zu den Verlierern der Krise zu werden.

Dazu kommt, dass nur noch jeder fünfte Betrieb überhaupt noch ausbildet. Viele Betriebe und Unternehmen scheuen die Mühen, die eine gute Ausbildung junger Menschen mit sich bringt. Damit schneidet sich die Wirtschaft jedoch ins eigene Fleisch: der Ausbildungsplatzmangel von heute ist der Fachkräftemangel von morgen. Wer nicht ausbildet, darf nicht erwarten, dass die Schlange bei der nächsten Personalsuche lang sein wird.

Das Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ mit seinen Ausbil-dungsprämien mag als Erste Hilfe dienen. Es setzt aber nur an den Krisensymptomen an. „Wir brauchen in der Ausbildung strukturelle Änderungen. Nötig ist eine Ausbildungsgarantie nach dem Vorbild Österreichs, die den Jugendlichen, die keinen betrieblichen Ausbildungsplatz bekommen, denEinstieg in das erste Ausbildungsjahr in einer außerbetrieblichen Ausbildung bietet. Das ist allemal besser, als die Jugendlichen durch die zahllosen Warteschleifen im Übergangsbereich zu schleusen“, fasst Anke Unger, DGB-Regionsgeschäftsführerin die prekäre Situation von jungen Menschen auf der Suche nach einer beruflichen Perspektive zusammen.