Deutschrap als Zugang zur politischen Bildung

Bildungsstätte Haus Neuland richtet sich mit neuem Projekt an Jugendliche im Strafvollzug

Bielefeld. Laute Bässe, eingängige Beats und ein oftmals provokativer Text: Auf den ersten Blick scheinen Deutschrap und politische Bildung nicht wirklich viel gemeinsam zu haben. Doch mit dem neuen Projekt #Respect! beweist die Bielefelder Bildungsstätte Haus Neuland, dass der erste Blick täuscht und Deutschrap besonders für Jugendliche und junge Erwachsene ein geeigneter Zugang zur politischen Bildung sein kann.

Den Stimmlosen eine Stimme geben

Von „Haftbefehl“ bis „Capital Bra“–Deutschrap ist aus dem Alltag vieler Jugendlicher nicht mehr wegzudenken. Die Songs der Interpreten werden in Dauerschleife gehört und vielfach geteilt. Besonders jugendliche Strafgefangene stehen im gesellschaftlichen Abseits. Um ihnen eine Chance zu bieten, am gesellschaftlichen Diskurs teilzuhaben, will das Projekt #Respect! jugendliche Strafgefangene imgewohnten Umfeld abholen. Vor dem Hintergrund der teilweise von Gewalt, Kriminalität und Ausgrenzung geprägten Vergangenheit sollen durch die Auseinandersetzung mit den bekannten Songs politische Werte hinterfragt und diskutiert werden. „Deutschrap ist ein Genre, das den Stimmlosen eine Stimme gibt und Themen, Wünsche sowie Probleme abseits der Mehrheitsgesellschaft verhandelt. Das Projekt will diesen Zugang aufnehmen und jugendlichen Strafgefangenen politische Bildung und Medienkompetenz näherbringen“, erläutert Daniel Marchand, der das Projekt von Haus Neuland zusammen mit Felix Tiemann und dem freien Referenten Sinan Demir durchführt.

Kreative Auseinandersetzung in einem selbstgeschriebenen Rap

Im Januar 2021 ist das Projekt, das von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert wird, gestartet. In vier Workshops zu unterschiedlichen Schwerpunkten gehen die jugendlichen Strafgefangenen unter anderem der Fragenach: „Wie ́real ́ist Deutschrap?“„Im Mittelpunkt steht eine kritische Auseinandersetzung mit den im Deutschrap transportierten Narrativen in Bezug auf Geld, Status, Geschlechterbilder und anderen Diskriminierungsformen. Durch die Arbeit mit Songtexten und Musikvideos lernen die teilnehmenden Jugendlichen, ihreeigene politische Haltung zu reflektieren“, erklärt Projektkoordinator Felix Tiemann. Zum Ende des Projektes bekommen die jugendlichen Strafgefangenen zudem die Möglichkeit, sich mit ihren gesammelten Erfahrungen kreativ auseinanderzusetzen. Gemeinsam mit dem Rapper und Referentender politischen Bildung Sinan Demir (alias S.Castro) produzieren sie einen selbstgeschriebenen Rap.

RealTalk Feriencamps

im Haus Neuland Bei der Durchführung des Projekts kann auf die Erfahrung der Bildungsstätte Haus Neulandin der politischen Jugendarbeit zurückgegriffen werden. Bereits in den Sommerferien 2020 gingen Jugendlicheim RealTalk Sommercamp auf die Suche nach den Wurzeln, Themen und Kritikpunkten des Phänomen Deutschrap. Auch 2021 sollen Jugendliche aus OWL die Gelegenheit bekommen, sich intensiv in ihren Ferienmit dem Thema Deutschrap auseinanderzusetzen und ihren eigenen Song aufzunehmen. Dafür sind erneut je ein Camp in den Sommerferien (26.07.-30.07.2021) und den Herbstferien (18.10.-22.10.2021) geplant. Die Feriencamps sind Teil des ADB-Verbandprojekts „#HEIMAT reloaded. Kampagnen für eine lebendige Zivilgesellschaft“ und werden von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert.

Kontakt und Informationen

Weitere Informationen zum Projekt, dem RealTalk Feriencamp sowie den Kontakt zu den Projektkoordinatoren finden Interessierte auf der Webseite www.haus-neuland.de. Gerne können Fragen und Anliegen auch in einer E-Mail an respect@haus-neuland.de gerichtet werden.