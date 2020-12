Detmold ist weiterhin Fairtrade-Stadt

Detmold. Die Stadt erfüllt weiterhin alle Kriterien der Fairtrade-Towns Kampagne. Damit darf Detmold für zwei weitere Jahre den Titel Fairtrade-Stadt tragen. Detmold. Vor zwei Jahren erhielt die Stadt erstmals die durch den Verein „TransFair“ vergebene Auszeichnung. Seither waren die fünf Vergabekriterien ein fester Maßstab bei im Rathaus getroffenen Entscheidungen. „Der Faire Handel ist ein kleiner Baustein im großen Projekt von mehr Gerechtigkeit auf dieser Erde“, sagt Bürgermeister Frank Hilker. „Entsprechend freue ich mich, dass wir als Stadt abermals ausgezeichnet wurden. Wir werden den Gedanken des Fairen Handels auch in Zukunft leben und wo es geht weiterentwickeln. “

Die Auszeichnung ist an fünf Kriterien geknüpft, die Detmold seit 2018 erfüllt. Erstens brauchte es einen Ratsbeschluss, dass bei allen Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und im Bürgermeisterbüro Fair Trade-Produkte verwendet werden. Zweitens gibt es eine Steuerungsgruppe, die sich bereits seit 2017 für den Fairen Handel stark macht. Drittens muss das Gewerbe vor Ort mit an Bord sein. In Detmold machen 16 Einzelhandelsgeschäfte und acht Gastronomiebetriebe mit. Viertens machen Schulen, Vereine und Kirchen mit und fünftens wird regelmäßig über die Aktivitäten der Fairtrade-Stadt in lokalen Medien berichtet.