Detmold blüht auf

Blumenzwiebeln kündigen den Frühling an

Detmold. Die ersten Krokusse strecken schon ihre Köpfe aus der Erde und bringen Detmold in Kürze zum Blühen: Bereits 2019 hatte die Stadt Detmold auf Grünflächen in der Innenstadt und an den Ortseingängen großflächig Blumenzwiebeln gepflanzt, im letzten Herbst sind weitere Flächen dazu gekommen. Insgesamt wurden so ca. 1.300 m² mit mehrjähriger Blumenpracht bepflanzt.

Die farbenprächtigen Geophyten (Blumenzwiebeln) erwachen nun zum Leben und werden in den nächsten Wochen das Stadtbild Detmolds verschönern. Bewundern können Bürgerinnen und Bürger die Flächen u.a. an der Allee in der Innenstadt, an der Kreuzung Georgstraße/Lagesche Straße oder am Ortseingang von Remmighausen. Die Blumenzwiebeln sind mehrjährig, zudem wurden verschiedene Zwiebeln gepflanzt, sodass über den gesamten Blühzeitraum von Februar bis April/Mai immer wieder neue Blumen aufblühen. So kann man neben Krokussen und Osterglocken auch Tulpen, Scilla (Blausterne) und Chionodoxa (Schneeglanz) entdecken.