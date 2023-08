Der Weg in die Selbstständigkeit: Existenzgründungsseminar in Warburg

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH veranstaltet in Zusammenarbeit mit der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld am Mittwoch, den, in der Zeit voneinfür alle, die sich mit dem Gedanken tragen, in diezu gehen. Das Orientierungsseminar soll einen ersten Überblick über besonders wichtige Bereiche derund in der Zeit danach verschaffen. Hierzu zählen insbesondere die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Erstellung eines Gründungskonzeptes sowie die Planung der Finanzierung mit öffentlichen Förderprogrammen und nicht zuletzt das Thema Steuern und die soziale Absicherung. Die Veranstaltung findet bei der, Bahnhofstraße 28, statt. Das Teilnahmeentgelt beträgt. Hierin enthalten sind Unterlagen, Tagungsgetränke sowie ein Mittagsimbiss.sollten spätestens bis zum 09.08.2023 bei der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH, Corveyer Allee 7, 37671 Höxter unter Tel.oder per E-Mail an tatjana.disse@gfwhoexter.de eingegangen sein.