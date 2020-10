Der Paderborner Kultursommer 2020 hat geliefert

Paderborn. Mit dem Kulturlieferdienst hat der Paderborner Kultursommer 2020 die Möglichkeit geschaffen, den ganz persönlichen Corona-Heldinnen und -Helden kostenlos einen Kulturgruß zu schicken. Eine spontane Bewerbung dazu kam beispielweise vom Haus St. Marien in Schloß Neuhaus, wo die Bewohnerinnen und Bewohner von Lockdown und Corona-Schutzmaßnahmen besonders betroffen sind. Weniger Besuche, weniger Angebote, weniger Kontakte belasten das alltägliche Leben dort, so dass die Kulturlieferung durch das Volker Kukulenz Trio eine mehr als willkommene Abwechslung darstellte. Im Garten, unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen und dennoch mit viel Begeisterung und Freude, wurde ein musikalisches Konzerterlebnis gefeiert.

Ebenso freuten sich die Erstklässler der Grundschule Overberg-Dom über den Besuch von Christina Seck mit ihrem Lumpentheater. Die Einschulung musste in diesem Jahr kleiner und so ganz anders als sonst ablaufen und so genossen die Kinder die Sondervorstellungen des Märchens „Hans im Glück“ als besonderes Highlight ihrer ersten Schulwochen.

Das ehrenamtliche Team der Katholischen Bücherei Marienloh wusste, wie wichtig seine Arbeit gerade in Lockdown-Zeiten ist, und hielt mit kreativen und sicheren Lösungen den Kontakt zu den Lesehungrigen. Als Dankeschön las für die Mitarbeiter*innen und einige Unterstützer*innen Schauspielerin Tatjana Poloczek an einem wunderschönen Spätsommerabend meisterhaft aus Joachim Meyerhoffs „Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“.

Auch das Kinderhaus Mobile bestellte eine Lieferung für seine Kinder, die in Corona-Zeiten auf vieles verzichten und einige Einschränkungen mittragen müssen. Für sie gab es bei schönstem Spätsommerwetter eine Garten-Märchenerzählung.