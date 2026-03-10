DER HERMANN leuchtet 10.0 – Die Jubiläumsshow

Das spektakuläre Event findet vom 19. bis 28. März 2026 statt

Detmold. Ein leuchtendes Spektakel kehrt zurück und geht bereits in die zehnte Runde. Vom 19. bis 28. März 2026 heißt es am Hermannsdenkmal wieder „DER HERMANN leuchtet“. Dank modernstem 3D-Videomapping und einer spektakulären Lasershow verwandelt sich das Denkmal in ein beeindruckendes Lichtermeer. Die preisgekrönten Experten der Firma LightArt aus Detmold schaffen es dabei, Technik und Kunst so zu verschmelzen, dass eine ganz besondere Magie spürbar wird. „Wir freuen uns sehr, dieses eindrucksvolle Schauspiel am Hermannsdenkmal auch in diesem Jahr wieder begrüßen und erleben zu dürfen,“ betont Jörg Düning-Gast, Verbandsvorsteher des Landesverbandes Lippe. „Die Kombination aus der historischen Kulisse und der modernen Lichtkunst zieht jedes Jahr aufs Neue Jung und Alt in ihren Bann und ist aus dem Veranstaltungskalender Lippes nicht mehr wegzudenken.“

Das Team von LightArt setzt dabei nicht nur den Hermann selbst in Szene, sondern weitet die Lichtkunst auch auf die Gastromeile und den angrenzenden Wald aus, sodass auf dem gesamten Areal eine stimmige Kulisse entsteht. Sobald die Dunkelheit einsetzt, verwandelt sich das Gelände alle 45 Minuten für eine Viertelstunde in

einen völlig andere Welt. Dieses Zusammenspiel aus Licht, Bildern und Klängen erzeugt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ein Erlebnis, das in Erinnerung bleibt. „Das wir die Veranstaltung bereits zum zehnten Mal umsetzen können, macht uns mächtig stolz. Was als besondere Idee begonnen hat, ist über die Jahre zu einem Ereignis geworden, das viele Gäste anzieht und weit über die Region hinaus Aufmerksamkeit bekommt. Vor allem in den sozialen Medien und in der internationalen Foto-Community sorgt die Inszenierung jedes Mal für Begeisterung,” so Uwe Acker, Veranstalter und Geschäftsführer der Firma LightArt Show Production.

Zehn Tage lang leuchtet der Hermann und der Eintritt beträgt 15 Euro für Erwachsene ab 18 Jahren. Jugendliche bis 18 Jahre zahlen 8 Euro und Kinder unter 1,20 Meter haben freien Eintritt. Gäste mit Behinderung ab einem GdB von 60 Prozent zahlen einen ermäßigten Eintrittspreis von 12 Euro. Das Parken ist an allen Veranstaltungstagen direkt am Denkmal möglich. An den Wochenenden, insbesondere freitags und samstags, kann es zu den Stoßzeiten jedoch zu Engpässen kommen. Anreisende werden in diesem Fall gebeten, auf dem Parkplatz Kronenplatz und das Parkhaus Finanzamt auszuweichen und die eingerichteten Shuttlebusse am Bahnhof (Haltestelle 9) zu nutzen. Die erste Fahrt startet am Bahnhof um 18 Uhr, die Kosten für Hin- und Rückfahrt betragen 4 Euro. Wegen möglicher Engpässe an der Haltestelle Bahnhof und in den Bussen wird um Geduld bei der Anreise mit dem Shuttlebus gebeten.

Auf einen Blick:

www.derhermannleuchtet.de

Datum: 19. – 28. März 2026

Öffnungszeiten:

Fr. – Sa. 18.30 – 22.30 Uhr

So. – Do. 18:30 – 22:00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene: 15 Euro

Jugendliche bis 18 Jahre: 8 Euro

Kinder unter 1,20 m: Eintritt frei

Gäste mit Behinderung (GdB ab 60 Prozent): 12 Euro