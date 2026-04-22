Engagement mit Vorbildcharakter

Stadtwerke Detmold unterstützen Landesverband Lippe erneut mit 60.000 Euro für die Wiederaufforstung.

Detmold. Die Stadtwerke Detmold engagieren sich erneut für die Wiederaufforstung in der Region. Auch 2026 unterstützt das Unternehmen den Landesverband Lippe mit einer Spende von 60.000 Euro. Die Mittel fließen in die Wiederbewaldung von Flächen, die in den vergangenen Jahren durch Trockenheit und Borkenkäferbefall stark geschädigt wurden.

Seit vielen Jahren setzen sich die Stadtwerke für erneuerbare Energien und einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen ein. Dazu gehören unter anderem Photovoltaik-Pachtmodelle, Angebote zur E-Mobilität sowie Beratungen zum Strom- und Wassersparen. Die Unterstützung der regionalen Wälder ist seit 2022 ein weiterer Baustein dieses Engagements. Nach einer ersten Spende im Jahr 2022 und weiteren Förderungen seit 2024 stellen die Stadtwerke auch in diesem Jahr wieder 60.000 Euro für die Aufforstung bereit.

„Für diese großzügige Unterstützung mit Vorbildcharakter bedanken wir uns sehr“, erklärte Landesverbandsvorsteher Jörg Düning-Gast. Die kontinuierliche Förderung sei ein wichtiges Signal nachhaltiger Verantwortung in der Region.

Auch Jörg Karlikowski, Geschäftsführer der Stadtwerke Detmold, betonte die Bedeutung des Engagements: „Der Klimakrise zu begegnen, ist aktuell eine der dringendsten Aufgaben. Aufforstung ist eine ganz wichtige Maßnahme, nur so können geschädigte Wälder wiederhergestellt und dem Waldsterben entgegengewirkt werden. Mit unserer Spende möchten wir der Natur in unserer Region etwas zurückgeben.“

Vertreter der Stadtwerke Detmold, der Stadt Detmold und des Landesverbandes Lippe kamen gestern im Wald in Detmold-Hiddesen zusammen, um bei der Bepflanzung einer Schadfläche selbst mit anzupacken und mehrere Traubeneichen zu pflanzen.

„Die diesjährige Spende nutzen wir, um eine rund 3,5 Hektar große Fläche – das sind ungefähr fünf Fußballfelder – mit Traubeneichen, Edelkastanien, Douglasien und Kiefern wiederzubewalden“, erklärte Susanne Hoffmann, Leiterin der Forstabteilung des Landesverbandes Lippe. Um das Risiko flächendeckender Ausfälle, wie bei den Fichtenbeständen in Lippe zwischen 2018 und 2022, zu minimieren, setzt die Forstabteilung bereits seit den 1980er Jahren auf Mischwälder. „Sie sind resistenter gegenüber den prognostizierten Folgen des Klimawandels.“

„Mit ihrer Spende tragen die Stadtwerke Detmold auch ganz konkret zur Verbesserung der Situation der Menschen in Detmold und Lippe bei“, betonte Düning-Gast. „Durch die Wiederbewaldung stärken wir maßgeblich das Ökosystem Wald und erhalten lebensnotwendige natürliche Ressourcen wie Holz oder nährstoffreiche Böden. Als Folge der Aufforstung verbessert sich zudem die Luftqualität, die Grundwasserversorgung und es entsteht ein besseres Mikroklima. Auch vor dem Hintergrund dieser Aspekte danken wir den Stadtwerken herzlich.“