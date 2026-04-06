Öffentliche Führung zur Sonderausstellung im Schloss Brake in Lemgo

Mitmachausstellung rund um Denkmalschutz, Geschichte und ungewöhnliche Denkmal-Fakten am 4. April 2026 im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake.

Lemgo. Die Sonderausstellung im Schloss Brake steht am Samstag, 4. April 2026, um 11 Uhr im Mittelpunkt einer öffentlichen Führung im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake in Lemgo. Besucherinnen und Besucher erhalten dabei einen spannenden Einblick in die frisch eröffnete Ausstellung „Liebe oder Last?! Baustelle Denkmal“. Der Eintritt ist frei. Um vorherige Anmeldung wird gebeten unter Tel. 05261/2502190 oder per Mail an kasse@museum-schloss-brake.de.

Die mehrfach ausgezeichnete Mitmachausstellung für die ganze Familie widmet sich dem Thema Denkmal und Denkmalschutz aus ungewöhnlicher Perspektive. Für die einen sind Denkmale Heimat, Wahrzeichen und Kulturgenuss, für die anderen alt, unbequem und teuer. Genau diese unterschiedlichen Sichtweisen greift die Ausstellung auf und räumt zugleich mit Missverständnissen, Irrtümern und Vorurteilen auf.

In sechs interaktiven Stationen wird die „Baustelle Denkmal“ lebendig und anschaulich erfahrbar. In der Führung wird deutlich, wie ein Denkmal überhaupt zum Denkmal wird, welchen Gefahren historische Bauwerke ausgesetzt sind und welche Rolle Eigentümer sowie Handwerksbetriebe bei ihrem Erhalt spielen. Dazu kommen viele ungewöhnliche und unterhaltsame Denkmalschutz-Fakten sowie Aktionen zum Selbstentdecken.

„Darüber hinaus stellen wir äußerst spannende historische Aufnahmen vom Schloss Brake aus der Zeit zwischen 1900 und 1924 aus“, betont Museumsleiterin Silvia Herrmann. Die Schwarz-Weiß-Fotos stammen aus dem Stadtarchiv Lemgo. Im zweiten Ausstellungsraum sind außerdem eindrucksvolle Farbfotos zahlreicher Denkmale des Landesverbandes Lippe zu sehen, darunter das Hermannsdenkmal, die Externsteine und das Landestheater Detmold.

Weitere öffentliche Führungen durch die Sonderausstellung sind für den 19. April 2026, 2. Mai 2026, 16. Mai 2026, 31. Mai 2026, 14. Juni 2026 und 27. Juni 2026 geplant, jeweils um 11 Uhr. Auch hierfür wird um vorherige Anmeldung unter Tel. 05261/2502190 oder per Mail an kasse@museum-schloss-brake.de gebeten.